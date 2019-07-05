Нашли захоронение молодого русича

Археологи нашли останки подростка, похороненного в период Киевской Руси в Кордышеве, Тернопольская область. Также обнаружили скелеты времен Комаровской культуры.
"Им более 3,5 тысячи лет", - сообщила порталу UA Тернополь директор Тернопольского областного центра охраны научных памятников Марина Ягодинская.
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Раскопки проводятся археологами Василием Ильчишиным и Мариной Ягодинской. С ними проходят практику 15 студентов-историков Тернопольского педуниверситета.
Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Кульбаба" на площади Галицкой в центре Львова. Исследователи обнаружили остатки людей.
"Речь идет примерно об останках 5 покойников. Очевидно, когда-то там было прикостельное кладбище, как это часто практиковали во Львове, и что не было странным для средневекового города. Нашли их в перехороненой яме австрийских времен.
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