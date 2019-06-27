Под фонтаном обнаружили церковное кладбище

Автор: http://tvoemisto.tv Археологи раскопали присоборное кладбище под фонтаном "Одуванчик"

Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Кульбаба" на площади Галицкой в ​​центре Львова. В четверг, 27 июня, исследователи обнаружили остатки людей.

"Речь идет примерно о останках 5 покойников. Очевидно, когда-то там было прикостельное кладбище, как это часто практиковали во Львове, и что не было странным для средневекового города. Нашли их в перехороненой яме австрийских времен. Есть договоренность с антропологами, что они проработают все найденные останки, и после этого мы будем знать больше ", - сообщила медиа Твой Город спикер спасительной археологической службы Мирослава Иваник.

Также на месте раскопок обнаружили мелкие фрагменты керамики XIII-XIX в. и стекла XVII-XVIII в.

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Стены, раскопанные сегодня во время реконструкции львовского фонтана "Кульбаба" принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицких ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями. Площадь Галицкая, где обнаружили стены, исторически сформировалась на территории части бывшего Галицкого пригорода Львова, что когда-то сходился с городскими укреплениями с южной стороны. В древности здесь располагалось поселение "Под стражей". 2 поля с этим названием напротив Галицких ворот упоминаются в королевском эдикте еще в 1386-м.