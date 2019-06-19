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среда, 19 июня 2019 17:46

Выяснили принадлежность стен, найденных под фонтаном

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Автор: dyvys.info
  Под фонтаном "Кульбаба" обнаружили церковные стены
Под фонтаном "Кульбаба" обнаружили церковные стены
Стены, раскопанные сегодня во время реконструкции львовского фонтана "Кульбаба", принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицких ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.

"Сегодня в Галицкой администрации Львова состоялось совещание по фонтану "Кульбаба". Новости такие: археологи САС на участке будут работать еще минимум 2 недели. Задача - максимально раскрыть и исследовать фундаменты, принадлежность которых к древнему храму Воздвижения Честного Креста подтвердилась. По результатам археологических исследований будет разработан новый проект обустройства этой территории", - сообщили в Спасательной археологической службе.

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Площадь Галицкая, где обнаружили стены, исторически сформировалась на территории части бывшего Галицкого пригорода Львова, что когда-то сходился с городскими укреплениями с южной стороны. В древности здесь располагалось поселение "Под стражей". 2 поля с этим названием напротив Галицких ворот упоминаются в королевском эдикте еще в 1386-м.

Археологи будут работать минимум 2 недели.

Во Львове строители выполняли реконструкцию фонтана "Кульбаба" и наткнулись на старые стены. Фонтан действовал с конца XIX в. на площади Галицкой в центре города. Работники сразу сообщили о находке городским археологам.

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Дата
19
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