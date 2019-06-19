Выяснили принадлежность стен, найденных под фонтаном

"Сегодня в Галицкой администрации Львова состоялось совещание по фонтану "Кульбаба". Новости такие: археологи САС на участке будут работать еще минимум 2 недели. Задача - максимально раскрыть и исследовать фундаменты, принадлежность которых к древнему храму Воздвижения Честного Креста подтвердилась. По результатам археологических исследований будет разработан новый проект обустройства этой территории", - сообщили в Спасательной археологической службе.
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Площадь Галицкая, где обнаружили стены, исторически сформировалась на территории части бывшего Галицкого пригорода Львова, что когда-то сходился с городскими укреплениями с южной стороны. В древности здесь располагалось поселение "Под стражей". 2 поля с этим названием напротив Галицких ворот упоминаются в королевском эдикте еще в 1386-м.
Археологи будут работать минимум 2 недели.
Во Львове строители выполняли реконструкцию фонтана "Кульбаба" и наткнулись на старые стены. Фонтан действовал с конца XIX в. на площади Галицкой в центре города. Работники сразу сообщили о находке городским археологам.
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