Строители случайно наткнулись на древние стены

На месте фонтана "Кульбаба" обнаружили древние стены Фото: Укринформ

Во Львове строители выполняли реконструкцию фонтана "Кульбаба" и наткнулись на старые стены. Фонтан действовал с конца XIX в. на площади Галицкой в центре города. Работники сразу сообщили городским археологам.

"Во время раскопок на месте фонтана "Кульбаба "было обнаружено находку, похожую на стены. Пока неясно, что именно обнаружено. Сегодня будем иметь совместную встречу с археологами на месте раскопки, и если будет четко понятно, что это, то соберем совет ученых, чтобы совместно принять решение о будущей судьбе находки. Обнаруженные вещи будут зафиксированы, исследованы и засыпаны или будут протрассированны наружу, и возможно ли их экспонировать ", - отметила начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко. Об этом сообщает Укринформ.

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После 1970-го на месте фонтана установили абстрактную композицию "Кульбаба" работы львовского художника Олега Микиты. Сейчас планируют создать сухой фонтан.

Во Львове ремонтируют улицу Леси Украинки. Когда ее раскопали, наткнулись на древнную стену и 2 башни. Позвали археологов. Как оказалось, это Высокая стена - система обороны Львова XIV-XVIII в. Башни имеют названия медо- и пивоваров, сидляров и шапочников. "Башни расположены на расстоянии 70 метров друг от друга. К сожалению, когда разрабатывали проектную документацию на реконструкцию улицы, об археологии просто забыли, - говорит Юрий Лукомский, львовский археолог. - Ни времени, ни денег на полноценные исследования городской совет не дал. если бы археологию предусмотрели перед началом реконструкции, как это и должно быть, мы могли бы завершить все исследования еще до начала ремонтных работ. Исследователи наконец бы узнали очень важные для истории подробности - во сколько этапов строили Высокую стену и башни, возвели ли их одновременно, как они могли выглядеть. Вместо этого нам дали 20 тысяч гривен, чего не хватит на зарплату работникам"