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понедельник, 12 апреля 2021 17:03

Нашли сундук, в котором древние римляне хранили драгоценности

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Во время раскопок древнеримской виллы Каса-дель-Митрео, что в Испании, археологи обнаружили кованый металлом сундук для хранения ценностей. Предмет служил хозяевам имения в IV в. н.э.

Исследователи рассказали, что впервые сундук обнаружили еще в 1994 году, но тогда его не трогали - боялись повредить. Артефакт достали лишь через 23 года в ходе проекта по консервации виллы. Сундук показали недавно. Его размеры 3х1,5 м. Поврежден из-за того, что на него упала обгоревшая крыша, сообщает The History Blog.

Автор: Museo de Zaragoza
  Сундук сильно повредил пожар, который разрушил виллу в IV в.
Сундук сильно повредил пожар, который разрушил виллу в IV в.

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Такие сундуки римляне называли arca ferrata и использовали их как сейфы. Внутри хранили монеты, украшения, драгоценные ткани и важные бумаги. Ранее находили еще 4 подобных - 3 из них в Помпеях, а 1 в испанском Тарасоне, сообщества Арагон.

Относительно виллы известно, что ее построили на рубеже I-II вв. Располагалась неподалеку от античного города Мерида - столицы римской провинции Лузитания. Имела 15 комнат, в том числе уборные и кухню. В IV в. вилла пострадала от сильного пожара, причины которого неизвестны. Название ей дали археологи, потому что рядом с виллой располагался храм Митры.

Недавно в испанском муниципалитете Рус селяне во время сельскохозяйственных работ обнаружили остатки большой римской виллы с мозаичным полом.

Прибывшие на место археологи установили, что в ней проживали между I и V в., но основную часть сооружений датировали IV в. Вилла имела главную резиденцию, которую окружали промышленные здания. Внутри нашли мощности для производства оливкового масла и гончарную печь, с помощью которой изготавливали черепицу.

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