Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

1 июля 2009 года в собственном доме в столице Никарагуа Манагуа был найденным мертвым один из лучших боксеров мира конца 70-х - начале 80-х годов прошлого века, мэр Манагуа 57-летний Алексис Аргуэльо.

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Знаменитый боксер и политический деятель погиб в результате пулевого ранения в грудь. Официальной версией смерти было самоубийство.

Аргуэльо вырос в нищете, стал одним из лучших боксеров в истории бокса. После завершения спортивной карьеры, занимался политикой. Неоднократно менял политические позиции. В ноябре 2008-го был избран мэром Манагуа - столицы Никарагуа - от сандинистского фронта национального освобождения. Чемпиона обвинили в фальсификации выборов и он, как раньше, начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, страдал депрессией. В последние месяцы сомневался в выборе политического пути, планировал отойти от сандинистов и выражал недовольство действиями партии.

Аргуэльо неоднократно менял политические позиции

Существовали предположения об убийстве Аргуельо. Дочь Дора Мария, жена никарагуанского боксера Рикардо Майорки, высказывала предположение, что к смерти отца причастны сандинисты.

Один из самых популярных боксеров в истории, мексиканец Оскар Де Ла Хойя признался, что Аргуэльо был его кумиром.

- Я с замиранием сердца смотрел его большие бои, - сказал Оскар в 2011 году. - Изучал детали его техники и пытался применить их. Он был великим чемпионом, моим кумиром.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине Алексис Аргуэльо нес флаг Никарагуа. Он был чемпионом мира в полулегкой, второй полулегкой и легкой весовых категориях, лучшим боксером ХХ века во втором полулегком весе по версии журналистов американского информационного агентства Associated Press.