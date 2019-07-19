Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады

19 июля 1996 года в Атланте, США, состоялось открытие XXVI летних Олимпийских игр. Честь зажечь олимпийский огонь выпала одному из величайших в истории боксеров 54-летнему американцу Мухаммеду Али.

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Организаторы Олимпиады сильно волновались, как ему это удастся - Али длительное время боролся с болезнью Паркинсона и к тому времени уже говорил с большим трудом. Во время церемонии непрерывно трясущийся, держал факел и все же сумел зажечь огонь на глазах у 80 тысяч болельщиков, собравшихся на "Centennial Olympic Stadium" в Атланте. Популярный американский журнал "Sports Illustrated" назвал этот момент одним из самых эмоциональных в истории спорта.

Мухаммеду Али в 1984 году диагностировали болезнь Паркинсона, с которой он боролся до своей смерти - в июне 2016 года. Хотя некоторые признаки болезни начали проявляться еще во время его выступлений на профи-ринге.

Некоторые признаки болезни у Мухаммеда Али начали проявляться еще во время его выступлений на профи-ринге

Так, после поражения в октябре 1980 года от Ларри Холмса у многих возникало беспокойство по поводу здоровья Али. Его речь замедлилась, а иногда была невнятной. Из-за этого ему не хотели выдавать боксерскую лицензию. В конце концов спортивная комиссия Южной Каролины выдала ее в августе 1981 года и в декабре того же года - за месяц до 40-летия - Али провел последний официальный боксерский бой в карьере. Проиграл по очкам в рейтинговом поединке Тревору Бербика. Через пять лет Бербика нокаутирует Майк Тайсон и впервые станет чемпионом мира - самым молодым в истории супертяжелого веса.

Мухаммед Али, родившийся как Кассиус Марселлус Клей, 18-летним завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1960 года в Риме в полутяжелом весе. Много лет был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе среди боксеров-профессионалов. Является одним из величайших боксеров в истории, если не величайшим.