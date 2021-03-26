Обнаружили остатки древнеримской виллы, которая принадлежала производителю оливкового масла

Фото: University of Jaen

В испанском муниципалитете Рус селяне во время сельскохозяйственных работ обнаружили остатки большой римской виллы с мозаичной полом.

Археологи, которые прибыли на место установили, что в ней проживали между I и V в, но основную часть сооружений датировали IV в. Вилла имела главную резиденцию, которую окружали промышленные здания. Внутри нашли мощности для изготовления оливкового масла и гончарную печь, благодаря которой изготавливали черепицу, сообщает The History Blog.

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Самой интересной находкой назвали мозаику, что покрывала пол главной резиденции. В ней представлены такие мотивы, как гильошированные узлы и геральдические лилии не менее 3-х цветов.

Мозаика сохранилась не полностью. Когда-то была 9 м. в ширину и 18 в длину, что сделало бы ее одной из крупнейших римских мозаик, обнаруженных когда-либо на юге Пиренейского полуострова.

Также археологам удалось найти 1 захоронение позднеимперского периода.

Ранее исследователи раскопали уцелевший древнеримский мозаичный пол под виноградником в городке Неграр-ди-Вальполичелла на севере Италии. Около 1,8 тыс. лет назад здесь располагалась вилла состоятельных граждан. Впервые ее нашли еще в 1992 году, но вскоре забросили. Новые работы после десятилетий поисков начали еще в прошлом году, но их прервали в связи с карантинными ограничениями. Результаты стали известны только после их смягчения.