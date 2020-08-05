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среда, 05 августа 2020 10:48

Начался Большой террор

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Начался Большой террор
Украинцы проводят День памяти погибших в урочище Сандармох у казацкого креста. Фото: wikipedia

Постановление политбюро СССР "Об антисоветских элементах" вступило в действие 5 августа 1937 года. В стране начался Большой террор, обоснованный наркомом НКВД Николаем Ежовым и поддержанный Иосифом Сталиным.

Он предусматривал "чистку" общества от слоев и граждан, которые мешали построению коммунизма. Такими стали "кулаки", "бандиты", "контрреволюционеры", "троцкисты", "вредители", духовенство и "буржуазные националисты" - преимущественно интеллигенция.

Уничтожение неугодных проводили чрезвычайные тройки НКВД, которые сочетали в себе следствие, обвинение, суд и исполнителя приговоров. Судьбы людей решали за 10 суток.

"Чистка" продолжалась более 15 месяцев. Проводили ее и в советских лагерях и тюрьмах. Лишь в конце октября в урочище Сандармох на юге Карелии расстреляли 1,1 тыс. заключенных соловецкого тюремного этапа, в частности более 290 украинцев - преимущественно представителей интеллигенции. Всего в Сандармохе уничтожили 6-9,5 тыс. человек.

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Кампания террора была официально прекращена постановлением от 15 ноября 1938 года, хотя репрессии продолжались. Считают, что за период "чистки" в СССР арестовали 1,5-1,7 млн человек, а уничтожили около 680 тыс., не считая погибших в лагерях.

Ежегодно 5 августа в Сандармохе проводят Международный день памяти погибших. В 1997-м участники Карельского и Санкт-Петербургского "Мемориалов" Юрий Дмитриев, Вениамин Иоффе, Ирина Резникова впервые обнаружили там массовые захоронения. 5 августа 2004 года на месте расстрелов украинцы установили памятный казацкий крест.

Чрезвычайные тройки НКВД 30 июля 1937-го получили право выносить смертные приговоры "врагам народа". Тогдашний нарком внутренних дел СССР Николай Ежов подписал указ №00447. Так был дан старт "большой чистке" 1937-1938 годов.

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Дата
05
августа

Начался Большой террор

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