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четверг, 30 июля 2020 13:05

Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно

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Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно
Типичную выписку из протокола НКВД Тройки по расстрелу граждан нашли в архиве. Фото Архив УФСБ России

Чрезвычайные "тройки" НКВД 30 июля 1937-го получили право выносить смертные приговоры "врагам народа". Тогдашний нарком внутренних дел СССР Николай Ежов подписал указ N00447. Так был дан старт "большой чистке" 1937-1938 годов.

Сталинский террор начался с решения Политбюро в начале июля "Об антисоветских элементах". Все местные органы власти были обязаны подать в ЦК 2 списка. Первый - тех, которые подлежат расстрелу или высылке или заключению в лагерях. Второй - состав "троек", которые должны были это делать. К последним обычно входили начальник местного НКВД, первый или второй секретарь обкома ВКП (б) региона и прокурор или его заместитель

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"Тройки" рассматривали дела в отсутствие обвиняемых. Протоколы заседания присылали начальникам оперативных групп НКВД для выполнения приговоров. Приказ устанавливал, что приговоры "первой категории" выполняются в местах и ​​порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников областных управлений и отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора.

Всего только в рамках "кулацкой операции" были осуждены "тройками" 818 тысяч людей, из них к расстрелу - 436 тысяч.

Всплеск репрессий начался в первой половине августа и продолжался до октября 1938-м. За этот период НКВД арестовало почти 1,5 миллиона человек. Около 700 тысяч из них были расстреляны. То есть в среднем по 1000 расстрелов в день.

Украинских художников Михаила Бойчука, Василия Седляра, Ивана Липкивского и Ивана Падалко расстреляли в тюрьме НКВД в Киеве 13 июля в 1937 году. Все принадлежали к школе бойчукистов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
июля

Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно

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