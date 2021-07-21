На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена

На дне александрийской бухты Абу-Кир подводные археологи обнаружили остатки большого египетского военного корабля. Его придавило обломками разрушенного храма.

Судно построили в эпоху Птолемеев в III или II в. до н. э. При строительстве мастера объединили классический и древнеегипетский методы кораблестроения. Дно они сделали гладким - идеальным для плавания по Нилу и дельте. Также корабль оснастили веслами. Его общая длина составляла 25 м, сообщает в Facebook министерство туризма и древностей Египта.

Фото: facebook.com/moantiquities/

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Корабль пошел на дно где-то во II в. до н. э. из-за падения на него части стены храма Амона, разрушившегося в результате землетрясения. Тогда корабль стоял в канале, проложенном вдоль южной стены священного здания.

Несмотря на такую ​​неудачу, исследователи увидели в ней и позитив. Ведь именно придавливание судна каменными блоками позволило сохранить его содержимое под водой.

"Находки подобного рода крайне редки - нам известен лишь один быстрый корабль военного назначения, найденный в карфагенской Марсале. Ранее мы почти ничего не знали о том, как были устроены эллинские судна этого класса", - рассказал руководитель экспедиции Франк Годдио.

Кроме остатков корабля и храма, археологи обнаружили еще греческий погребальный участок начала IV в. до н. э. На нем хоронили преимущественно купцов, которые вели активную торговлю в регионе.

В начале 2021 года греческие дайверы обнаружили новые находки во время экспедиции к затонувшему в 1802-м недалеко от острова Китира английскому кораблю "Ментор". С морского дна им удалось поднять фрагменты корабля и корабельного снаряжения, кожаную подошву от обуви, металлическую пряжку, жетон для игральных карт, две шахматные фигуры, кухонную утварь, золотые украшения, монеты из голландского Утрехта, Испании и монеты из Османской империи.