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пятница, 12 марта 2021 13:01

Мужчина откопал у себя во дворе остатки 700-летнего дворца

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Мужчина откопал у себя во дворе остатки 700-летнего дворца
Чарльз Поул отметил, что ему было приятно узнать, что под его участком нашлось что-то важное Фото: Tom Wren SWNS

81-летний мужчина по имени Чарльз Поул нашел на заднем дворе собственного дома в городе Вивелискомб, графства Сомерсет, остатки 700-летнего дворца.

Чарльз хотел продать дом и принялся строить бунгало в саду, в которое планировал перебраться. Нанял рабочих. На остатки большой постройки они наткнулись когда работали над фундаментом, информирует Daily Mail.

Ученые, которые осмотрели место находки, установили, что это остатки епископской резиденции XIII в. Более 200 лет считали, что она располагалась совсем в другом месте.

Историки рассказали, что резиденцию строили 2 епископа - Дрокенсфорд (1309-29 годы) и Ральф (1329-63 годы) из городов Бат и Уэллс. За столетия дворец обветшал и его снесли в 1700-х.

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Землю Чарльза Пола, с его разрешения, взяло под контроль историческое общество South West Heritage Trust, которое вскоре будет проводить здесь детальные раскопки. Пока археологам удалось найди остатки фундамента и стен, а также фрагменты средневековой керамики.

Сам владелец участка обрадовался находке, однако добавил, что работы нанесут ему ущерб на £15 тыс, а также задержат строительство бунгало. Местные уже назвали участок пенсионера Дворцовым двором

Недавно в английском графстве Оксфордшир, в заповедной местности Виттенем Клампс, археологи обнаружили остатки 15 круглых хижин IV-I в. до н. э. Предполагают, что они были частью большого городища железного века.

Подобные хижины обычно строили до вторжения на остров римлян. Диаметр каждой из раскопанных достигал около 10 м. Внутри в свое время проживали обычные земледельцы.

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