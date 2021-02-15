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понедельник, 15 февраля 2021 15:46

Круглые дома и дворец - раскопали древнее городище

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Круглые дома и дворец - раскопали древнее городище
Реплики круглых домов земледельцев железного века, созданные в Пембрукшире. Ранее там находили подобные городища Фото: bitaboutbritain.com

В английском графстве Оксфордшир, в заповедной местности Виттенем Клампс, археологи обнаружили остатки 15 круглых хижин IV-I в. до н. э. Предполагают, что они были частью большого городища железного века.

Подобные хижины обычно строили до вторжения на остров римлян. Диаметр каждой из раскопанных достигал около 10 м. Внутри в свое время проживали обычные земледельцы, сообщает The Guardian.

Рядом с хижинами исследователям удалось раскопать много предметов домашнего обихода - котелков, глиняных сосудов, остатков тканей.

Кроме хижин, археологи раскопали также руины огромной римской виллы 200-300 годов с разрушенными стенами и 2 римские кладбища с более чем 40 могилами. Среди предметов того времени: каменная печь для сушки зерна, 2 римские гребне и даже хирургические инструменты.

Специалисты хотят воссоздать древние поселения, построив 3 реплики круглых хижин. Будут анализировать, как в том месте жили люди и как использовали свое пространство.

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Ранее археологи обнаруживали остатки древнего городища с каменными стенами на вершине горы Трон Артура в Эдинбурге, Шотландия.

Рассказывали, что его заложили 3 тыс. лет назад представители кельтского племени вотадинов. Когда-то жили на юго-востоке Шотландии и на северо-востоке Англии. Остатки римских монет в местах их проживания свидетельствовали о романизации. Вместе с другими племенами ассимилировались в раннюю шотландскую культуру.

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Дата
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