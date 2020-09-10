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четверг, 10 сентября 2020 13:10

На горе обнаружили остатки неизвестного поселения

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На горе обнаружили остатки неизвестного поселения
На горе Трон Артура в Эдинбурге нашли остатки 3000-летнего поселения Фото: dailymail.co.uk

Археологи обнаружили остатки древнего городища с каменными стенами на вершине горы Трон Артура в Эдинбурге, Шотландия.

Считают, что его заложили 3 тыс. лет назад представители кельтского племени вотадинов. Когда-то проживали на юго-востоке Шотландии и на северо-востоке Англии. Остатки римских монет в местах их проживания свидетельствовали о романизации. Вместе с другими племенами ассимилировались в раннюю шотландскую культуру, сообщает Daily Mail.

На северной стороне Трона Артура археологи раскопали 3 траншеи и остатки укрепленного вала, сильно пострадавшего от эрозии. Каменные стены поселения имели толщину 5,4 м., а их высота составляла 1,2 м. Защищали одну сторону вершины, тогда как другую обороняли крутые скалы. Также археологи нашли свидетельства того, что часть земли в границах поселения использовали для ведения сельского хозяйства.

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Говорят, что Трон Артура окутан загадками и легендами. Гора получила свое название от древней народной сказки, которая рассказывала, что мифический король Артур похоронен спящим в стеклянном гробу в самом сердце холма.

Недавно жители мексиканского штата Пуэбла обнаружили гравированные каменные стелы и 87 глифов на вершине холма Серро-де-ла-Пенья. Возраст находок оценивается в 1,5 тыс. лет. Исследователи предположили, что их изготовили представители цивилизации сапотеков или жители древнего города Теотиуакана, а само место было посвящено богу подземного мира.

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