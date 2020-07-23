На вершине горы обнаружили таинственные знаки

Таинственные глифы могли оставить представители народа сапотеков около 1,5 тыс. лет назад. Фото: mexiconewsdaily.com

Жители мексиканского штата Пуэбла обнаружили гравированные каменные стелы и 87 глифов на вершине холма Серро-де-ла-Пенья. Возраст находок оценивается в 1,5 тыс. лет.

Исследователи предположили, что их изготовили представители цивилизации сапотеков или жители древнего города Теотиуакана, а само место было посвящено богу подземного мира, сообщает Mexico News Daily.

Лучше всего сохранилась стела, на которой изображен человек с рогами и когтями, одетый в набедренную повязку. Также на камнях присутствуют изображения игуаны, птицы, похожей на орла, и бога - летучей мыши в образе женщины. На тропинке, ведущей к вершине скалы, также нашли множество доиспанских керамических сосудов.

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Исследователь из Национального института антропологии и истории Мексики Жозе Альфредо Арелланес отметил, что недалеко от этого места когда-то стояли 7 пирамид, дворцы и площадка для игры в мяч.

Археологи обнаружили площадку для игры в мяч, которой 3,4 тыс. лет на древнем участке Етлатонго в Мексике. Раскопки Джеффри Бломстер и Виктор Салазар Чавес начали еще в 2015-м. Сначала хотели найти дворец или храм, однако натолкнулись на плоский каменный пол длинной 46 м, что почти равно половине современного футбольного поля.