Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

Министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев ограничил печать книг на украинском языке. Фото: day.kyiv.ua

30 июля 1836 министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев издал циркуляр о запрете публикации книг на украинском языке.

Отставной инспектор Нежинского лицея Филипп Морачевский перевел на украинский язык Евангелие и послал рукопись в цензурный комитет. Анонимные представители киевского духовенства выступили против печати Библии на украинском и обратились к Третьему отделу политической полиции, занимавшемся преследованием неблагонадежных подданных.

"Добившись же перевода на малороссийское наречие Священного Писания, сторонники малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка, и тогда, конечно, на этом не остановятся и, опираясь на отдельность языка, станут заявлять претензии на автономию Малороссии", - говорилось в анонимном сообщении.

Валуев получил приказ от царя Александра II разобраться с "украинским вопросом". Председатель киевского цензурного комитета Орест Новицкий в письме к министру заявил, что украинский язык придумывают поляки и простым людям будет приятнее читать книги на "общерусском". Чиновник сказал, что украинского языка нет и быть не может.

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Валуев издал цензурному отдела распоряжения, которое позволяло печать на украинском языке только художественных книг. Печать религиозной литературы и учебников он запретил.

"Сделать по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы; пропуск же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа, приостановить", - говорилось в циркуляре.

Первый запрет книгопечатания на украинском языке был издан Петром I еще в 1709 году. Его преемники периодически объявляли ограничения по употреблению украинского языка. Последним знаковым ограничением украинской жизни в империи станет циркуляр Петра Столыпина от 1910 года. Этим документом чиновник запрещал деятельность "малороссийских" организаций относя их к "инородческим", то есть фактически признавая существование отдельного украинского народа.