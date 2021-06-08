Разделили Черноморский флот

Борис Ельцин и Леонид Кучма в 1995-м поделили флотский имущество по формуле 50 на 50. Украина отступила в пользу РФ 32% лучшей части флота. Фото: UKRINFORM

В Сочи президенты России и Украины 9 июня в 1995-го подписали договор о разделе Черноморского флота. Флотское имущество поделили по формуле 50 на 50, а плавсредства - 18,3% Украина и 81,7% России.

1991-го Верховная Рада Украины, кроме провозглашения Акта провозглашения независимости, отдельным постановлением подчинила себе все военные формирования, дислоцированные на территории независимой Украины. Черноморский флот на начало 1992-го оценивался в $80 млрд.

Составлял около 10% в структуре ВМС СССР. Главной морской базой был Севастополь, а пункты базирования отдельных соединений и частей располагались за пределами территории Украины. Ситуация вокруг разделения флота осложнялась заявленными Российской Федерацией территориальными претензиями.

Во время трехдневных переговоров в Сочи президента Росии Бориса Ельцина с президентом Украины Леонидом Кучмой, была достигнута договоренность о разделе флотского имущества по формуле 50 на 50. Штаб-квартира и основная база МВФ России должны были размещаться в Севастополе.

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Украина отступила в пользу РФ 32% лучшей части флота. Половина из 18% корабельного состава ВМС Украины в течение последующих лет исключены из боевого состава и списаны за технического состояния. Украина получила устарелые корабли, а Россия - корабли, большинство из которых даже принимали участие в военной агрессии против Украины в 2014-м.

31 мая 1997-го в Киеве между Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Обе стороны договорились уважать территориальную целостность друг друга и незыблемость существующих границ.

20 февраля 2014-гоначалась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Аннексию Крыма не признали Украина, Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, США и страны ЕС. Международное сообщество считает аннексию Крыма нарушением международных соглашений, Хельсинкского акта с 1975 года о нерушимости сложившихся в Европе границ, Будапештского меморандума, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и других.