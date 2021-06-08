Разделили Черноморский флот

 
Ексклюзивы
1/5
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 612
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 72
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 459
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 900
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 702
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 396
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1107
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1944
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
6
20
10
4
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Видео
Все видео
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 306
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 378
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 513
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 639
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 08:20

Разделили Черноморский флот

  Комментировать
Разделили Черноморский флот
Борис Ельцин и Леонид Кучма в 1995-м поделили флотский имущество по формуле 50 на 50. Украина отступила в пользу РФ 32% лучшей части флота. Фото: UKRINFORM

В Сочи президенты России и Украины 9 июня в 1995-го подписали договор о разделе Черноморского флота. Флотское имущество поделили по формуле 50 на 50, а плавсредства - 18,3% Украина и 81,7% России.

1991-го Верховная Рада Украины, кроме провозглашения Акта провозглашения независимости, отдельным постановлением подчинила себе все военные формирования, дислоцированные на территории независимой Украины. Черноморский флот на начало 1992-го оценивался в $80 млрд.

Составлял около 10% в структуре ВМС СССР. Главной морской базой был Севастополь, а пункты базирования отдельных соединений и частей располагались за пределами территории Украины. Ситуация вокруг разделения флота осложнялась заявленными Российской Федерацией территориальными претензиями.

Во время трехдневных переговоров в Сочи президента Росии Бориса Ельцина с президентом Украины Леонидом Кучмой, была достигнута договоренность о разделе флотского имущества по формуле 50 на 50. Штаб-квартира и основная база МВФ России должны были размещаться в Севастополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над советской субмариной подняли украинский флаг

Украина отступила в пользу РФ 32% лучшей части флота. Половина из 18% корабельного состава ВМС Украины в течение последующих лет исключены из боевого состава и списаны за технического состояния. Украина получила устарелые корабли, а Россия - корабли, большинство из которых даже принимали участие в военной агрессии против Украины в 2014-м.

31 мая 1997-го в Киеве между Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Обе стороны договорились уважать территориальную целостность друг друга и незыблемость существующих границ.

20 февраля 2014-гоначалась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.

Аннексию Крыма не признали Украина, Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, США и страны ЕС. Международное сообщество считает аннексию Крыма нарушением международных соглашений, Хельсинкского акта с 1975 года о нерушимости сложившихся в Европе границ, Будапештского меморандума, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и других.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разделили Черноморский флот». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 12555
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5031
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4869
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4086
&quot;Это все устроили уродливые политики&quot; - Леоненко о новой форме сборной Украины
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины 11 Просмотров: 3807
История
Шевченко отправили на военную службу
Шевченко отправили на военную службу
 Просмотров: 207
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
7
 Просмотров: 1476
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
 Просмотров: 459
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
 Просмотров: 108
Строители нашли скелет раба
Строители нашли скелет раба Просмотров: 270
Больше всего комментируют
15
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
11
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
6
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
4
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 5
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть