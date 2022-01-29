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воскресенье, 30 января 2022 08:20

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

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&quot;Кровавое воскресенье&quot;: британские солдаты расстреляли демонстрантов
Северная Ирландия: британские солдаты расстреляли демонстрантов

В городе Дерри в Северной Ирландии 30 января 1972 года британские солдаты расстреляли 14 участников мирного марша и ранили 15. Ни один солдат не был ранен или убит.

Еще с 1919 года Ирландская республиканская армия, более известная как ИРА, вела партизанскую войну за независимость страны с британскими войсками. Согласно англо-ирландскому договору шесть протестантских графств Ольстера остались частью Соединенного Королевства. Остальные 26 преимущественно католических уездов стали Ирландским свободным государством с английским монархом во главе. Впоследствии ирландцы потребовали политических и гражданских прав. Устраивали митинги, а затем началось вооруженное противостояние между ИРА и силами империи.

В 1969 году заселенный католиками квартал Богсайд объявил, что выходит из-под юрисдикции Великобритании и объявляет себя Свободным городом Дерри. Вооруженную попытку британских властей взять мятежников под контроль разбили. Официальные власти ввели военное положение в регионе и запретили митинги. Ввели закон, предоставивший властям полномочия заключать в тюрьму людей без суда. Британская армия задержала и заключила в тюрьму более 2000 человек. В знак протеста 30 января 1972 на улицы вышли до 15 тыс мужчин, женщин и детей. В этот день участники похода планируют двинуться к площади Гильдхолл в центре города.

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Командующий сухопутными войсками в Северной Ирландии генерал-майор Роберт Форд оттдает приказ 1-му батальону парашютного полка следить за порядком в Дерри. Десантники были известны своей отличной физической формой и жестокостью. Десантники прибыли в Дерри утром в марш и заняли позиции в городе. Некоторые протестующие начинают бросать камни в солдат. Те баррикадируются и отстреливаются резиновыми пулями и водяными пушками. Ирландцы видят десантников в окнах окрестных домов и начинают бросать камни в окна. Около 15:55 эти десантники открывают огонь боевыми пулями. В 16:07 солдаты разгоняют убегающих людей на бронированных автомобилях. Военные машины сбивают насмерть двух человек. Солдаты преследуют безоружных людей, стреляют в спины и в тех, кто стоит с поднятыми руками. 13 демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника, убивают. Пятеро из убитых застрелены в спину. Еще 14 ранили, один умирает в больнице.

Уже на следующий день после "Кровавого воскресенья" министр внутренних дел Англии Р. Модлинг сделал заявление, что солдаты действовали "в соответствии с инструкцией". После его заявления посольство Великобритании в Дублине сожгла разъяренная толпа.

Первое официальное расследование того же года пришло к выводу, что виновными в трагедии были сами демонстранты. В 1998 году после требований родственников убитых расследование было возобновлено. Оно длилось 12 лет и в июне 2010-го комиссия признала, что "стрельба британских солдат в демонстрантов не имела законных оснований".

Тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон принес извинения семьям убитых и заявил, что гибель людей от рук британских солдат невозможно оправдать. Ирландская молодежь начала массово вступать в ряды ИРА, чтобы отомстить британцам. В течение следующих нескольких десятилетий ИРА совершала теракты по всей Британии и убили сотни членов британских военных.

Ирландская республиканская армия 15 июня 1996 взорвала бомбу у центров Манчестера в Англии. Это был мощнейший взрыв в Великобритании со времен Второй мировой войны. Эксперты-криминалисты подсчитали, что бомба весила 1500-1600 кг.

Эвакуацию района произвели полицейские и охранники из местных магазинов. Бомба взорвалась в 11.17. Благодаря отчаянным усилиям полиции никто не погиб. 200 человек были ранены – некоторые серьезно – от стекла и обломков.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
января

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