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суббота, 26 июня 2021 08:20

Королевство заставили уступить территорию

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Королевство заставили уступить территорию
Румыния отдала часть своей территории в июне 1941-го. Фото: http://anr.infoideea.ro

Советское правительство 26 июня 1940-го передало румынскому посланнику в Москве заявление с требованием передачи Бессарабии Советскому Союзу. Этот ультиматум Королевство Румыния приняла через два дня.

Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939-го. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе. Королевство Румыния захватила эти земли в 1918-м. Большевики оккупацию не признали. После захвата Буковины и Бессарабии советскими войсками Румыния не стала протестовать.

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Ближайший соратник Сталина Вячеслав Молотов вручил румынскому посланнику Давидеску ноту советского правительства. Было написано: "Вернуть Бессарабию Советскому Союзу" и "Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в границах определенных на карте, прилагается. Ответ дать до 27 июня".

Румынское правительство обратился за поддержкой к Королевству Италия, Германии и союзников по Балканской Антанте. Правительство Германии предложило согласиться с требованиями СССР и уступить определенными регионами. Итальянская сторона также.

28 июня коронная совет Румынии 21 голосами "за" при 6 "против" и одном воздержавшемся, решила уступить требованиям Советского Союза. УССР получила города Черновцы и Аккерман, современный Белгород-Днестровский. Приднестровье исключили из состава Украины. Вместе с территорией Бессарабской губернии на этих землях основали Молдавскую ССР. Немцы и румыны, проживавших в Северной Буковине и Бессарабии, переселялись в Румынию.

27 июня 1941-го Венгрия объявила войну СССР. Авиация нанесла удар по Лавочном, Коломые, Стрые, Надворной и Станиславе. Чтобы получить формальный повод вступить в войну, венгерские военные прибегли к провокации. Сами бомбили города Кошице в Словакии, Мукачево и Рахов на Закарпатье. Погибло 30 человек и 285 получили ранения.

Подразделения Венгрии были в составе 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии - Финляндии, Венгрии и Румынии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
июня

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

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