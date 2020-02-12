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среда, 12 февраля 2020 11:27

Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
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За город Стрый на Львовщине во время первой мировой войны сражались войска Австро-Венгрии и Российской империи
Фото: Österreichische Nationalbibliothek
За город Стрый на Львовщине во время первой мировой войны сражались войска Австро-Венгрии и Российской империи
За город Стрый на Львовщине во время первой мировой войны сражались войска Австро-Венгрии и Российской империи
За город Стрый на Львовщине во время первой мировой войны сражались войска Австро-Венгрии и Российской империи
За город Стрый на Львовщине во время первой мировой войны сражались войска Австро-Венгрии и Российской империи

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото города Стрый Львовской области. Они сделаны во время Первой мировой войны 1915-1917-х. Тогда австрийцы отбили населенный пункт в российской армии.

В начале войны Стрый стал местом зарождения легиона "Украинских сечевых стрельцов". В город на зов Главной Украинской Рады и Боевой управы прибыло около 10 тыс. добровольцев. Однако австрийские власти, опасаясь формирования такой мощной военной силы, согласилась принять только 100 сотен по 250 стрельцов.

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Российские войска находились в Стрые с 8 сентября 1914-го по 31 мая 1915 года. Затем контроль над ним вернули войска Австро-Венгрии.

1 ноября 1918-го Стрый вошел в состав Западно-Украинской Народной Республики.

Опубликовали фотографии, сделанные во время запуска дирижабля "Кондор" во Львове весной 1915-го. С его помощью российские военные планировали сбросить бомбы на крепость в Перемышле, которая находилась под контролем австрийцев.

Дирижабль был приобретен во Франции в 1913 году и приписан ко Второй воздухоплавательной роте в Брест-Литовске. Началась Первая мировая война и армия Российской империи завладела Львовом, который до того входил в состав Австро-Венгрии. Сюда привезли дирижабль "Кондор", чтобы выполнять бомбардировки вражеских позиций. Командиром дирижабля был назначен Евгений Оппман. Обслуживали его солдаты Шестой авиационной роты.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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