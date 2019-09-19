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четверг, 19 сентября 2019 18:00

Гитлер с бородой и рок-король в армии - подборка исторических фото
11

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Первая фотография Авраама Линкольна. Это самая ранняя из известных фотографий президента США, датированная примерно 1846 годом. Он без своей фирменной шляпы и бороды. Поэтому любой человек, который посмотрит на фото никогда не узнает в нем Линкольна.
Фото: bigpicture.ru
Очки музыканта Битлз Джона Леннона. Вдова Леннона Йоко Оно опубликовала эту жуткую старую фотографию у себя в твиттере. Это те самые очки, которые были на Джоне Ленноне в день, когда его застрелили.
Мужчина за рулем этой машины — не кто иной, как президент США Линдон Джонсон в 1965 году. Он обожал пугать гостей своего ранчо, разгоняясь и въезжая на машине в озеро. На самом деле просто развлекался.
Это не кадр из фильмов ужасов и не кошмарная постановка. Это реальная фотография членов ку-клукс-клана, весело проводящих время на карнавале в Кэннон-сити, штат Колорадо, в 1925 году.
"В поисках Гитлера". Во время Второй мировой войны Гитлер был для многих людей хуже самого страшного злодея, и немудрено. Германский диктатор обладал очень характерной внешностью (на фото справа), но в 1944 году американские спецслужбы распространили фотоколлаж с предполагаемым портретом Гитлера, если бы он изменил внешность (слева).

Показали 11 исторических фотографий, которые требуют объяснения.

На них можно увидеть необычных президента США Авраама Линкольна, диктатора Адольфа Гитлера, странный карнавал и понять, почему Рональд Макдональд приходил к маленьким и взрослым людям в ночных кошмарах, сообщает Big Picture.

Фото могут рассказать нам гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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В сети опубликовали подборку редких исторических фото.

На фотографиях запечатлели известных людей прошлого. Таких, как диктаторы Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, президент США Авраам Линкольн, режиссер Альфред Хичкок и другие.

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