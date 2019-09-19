Гитлер с бородой и рок-король в армии - подборка исторических фото

Показали 11 исторических фотографий, которые требуют объяснения.
На них можно увидеть необычных президента США Авраама Линкольна, диктатора Адольфа Гитлера, странный карнавал и понять, почему Рональд Макдональд приходил к маленьким и взрослым людям в ночных кошмарах, сообщает Big Picture.
Фото могут рассказать нам гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
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В сети опубликовали подборку редких исторических фото.
На фотографиях запечатлели известных людей прошлого. Таких, как диктаторы Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, президент США Авраам Линкольн, режиссер Альфред Хичкок и другие.
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