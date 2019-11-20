Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото

Фото: polona.pl

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий сделанных на рынках украинских городов и сел в начале ХХ века. Тогда не было магазинов с широким ассортиментом. Все ждали ярмарки, которые съезжались на несколько дней.

По сравнению с современными ценами тогда просили за товары гораздо меньшие деньги. До сих пор рассказывают как "за 5 рублей можно было купить корову", "на 5 копеек в кабаке поесть". Однако вес тех рублей, был совершенно другой.

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Из воспоминаний 1903 года, можно узнать, что зарплата мелкого чиновника составляла около 45 руб. За аренду квартиры он платил 5 руб. 50 коп. Булка хлеба стоила 2 копейки, ведро капусты - 25 коп, мешок картофеля - 35 коп, 800 г. вареной колбасы - 30 коп, бутылка водки - 38 коп, два сельди - 14 коп.

Килограмм мяса в 1914-м стоил 40 коп. Стоимость обеда из трех блюд на пять человек - 1,70 руб.

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестности сел, пасеки и реки.