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среда, 20 ноября 2019 14:15

Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
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Залещики - сейчас Тернопольская область, 1918
Фото: polona.pl
Рынок в городе Золочев - сейчас Львовская область, 1903 год
Базарный день, городок Несухоижи, Волынь, начало ХХ века
Ярмарки на Волыни собирались на несколько дней
Ярмарки собирались на несколько дней

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий сделанных на рынках украинских городов и сел в начале ХХ века. Тогда не было магазинов с широким ассортиментом. Все ждали ярмарки, которые съезжались на несколько дней.

По сравнению с современными ценами тогда просили за товары гораздо меньшие деньги. До сих пор рассказывают как "за 5 рублей можно было купить корову", "на 5 копеек в кабаке поесть". Однако вес тех рублей, был совершенно другой.

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Из воспоминаний 1903 года, можно узнать, что зарплата мелкого чиновника составляла около 45 руб. За аренду квартиры он платил 5 руб. 50 коп. Булка хлеба стоила 2 копейки, ведро капусты - 25 коп, мешок картофеля - 35 коп, 800 г. вареной колбасы - 30 коп, бутылка водки - 38 коп, два сельди - 14 коп.

Килограмм мяса в 1914-м стоил 40 коп. Стоимость обеда из трех блюд на пять человек - 1,70 руб.

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестности сел, пасеки и реки.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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