Как жило Полесье под поляками - подборка фото

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестности сел, пасеки и реки.

Фото: heuright.eu

Регион сформировался вокруг реки Припять и ее притоков - Пена, Ясельда, Цна, Смердь, Лань, Случь, Бобрик Первый, Бобрик Второй, Птичь, Тремль, Ипа, Вить, Брагинка, Турия, Стоход, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть , Словечна.

Через белорусское Полесье протекает Днепр с притоками Березина и Сож, на западе - Буг с притоком Мухавец.

Малые уклоны русел и широкие поймы образуют благоприятные условия для аккумуляции речной воды в период половодья и летних ливневых паводков. Притоки Припяти имеют больший уклон и более быстрое течение, в результате чего происходит разлив Припяти на прилегающих территориях и их заболачивание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 1978 года

В 1929-м белорусское Полесье было в составе Польши. Пользовались здесь языком, очень похожим на украинский - диалект переходный к белорусскому. Брестские полищуки в некоторых селах говорили "кунь" и "вул", а не "конь" и "вол". Но спрягали глагол, как в украинском языке.

Основным занятием было рыболовство, собирательство и различные ремесла.

В польском цифровом архиве хранятся фотографии заповедника Беловежская пуща, сделанные в 1920-х. На них можно разглядеть столетние деревья и зубров.