Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали старинные фото Праздника пива во Львове.

Точный год фотографий неизвестен. Предполагают, что их сделали в межвоенный период, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Участники праздника организовали парад повозок с надписями "Львовское пиво", "Львовское общество пивоваров", "Только Львовское пиво".

Опубликовали фотографиями города Городок Львовской обл. Фото были сделаны в период с 1911 до 1912 года.