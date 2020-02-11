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вторник, 11 февраля 2020 03:13

Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
4

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Как во Львове рекламировали пиво
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как во Львове рекламировали пиво
Как во Львове рекламировали пиво
Как во Львове рекламировали пиво

Показали старинные фото Праздника пива во Львове.

Точный год фотографий неизвестен. Предполагают, что их сделали в межвоенный период, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Участники праздника организовали парад повозок с надписями "Львовское пиво", "Львовское общество пивоваров", "Только Львовское пиво".

Опубликовали фотографиями города Городок Львовской обл. Фото были сделаны в период с 1911 до 1912 года.

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