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среда, 05 февраля 2020 13:55

Как в старину собирали чай и кофе - подборка фото
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Как собирали чай и кофе на Шри-Ланке
Фото: t1.ua
Как собирали чай и кофе на Шри-Ланке
Как собирали чай и кофе на Шри-Ланке
Как собирали чай и кофе на Шри-Ланке
Как собирали чай и кофе на Шри-Ланке

На старых фотографиях показали, как на острове Шри-Ланка собирали чай и кофе.

Фото сделаны в XIX ст. Кофе на Шри-Ланке начали выращивать 200 лет назад. Впоследствии на острове начали выращивать чай, сообщает t1.ua.

В XIX в. кофейные плантации на острове уничтожил грибок. Тогда их решили засадить чаем, который хорошо рос и его не портил грибок.

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Чай на Шри-Ланке продолжают выращивать до сих пор. В 2016-м страна занимала 4-е место в мире по производству чая.

Показали 100-летние фото православных паломников к Иордану. Их опубликовала в Facebook сообщество Хроники прекрасной эпохи.

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