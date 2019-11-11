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понедельник, 11 ноября 2019 03:28

Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
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Таракановский форт на фотографиях начала ХХ века
Фото: dubno.rayon.in.ua
Таракановский форт на фотографиях начала ХХ века
Таракановский форт на фотографиях начала ХХ века
Таракановский форт на фотографиях начала ХХ века
Таракановский форт на фотографиях начала ХХ века

Одной из туристических достопримечательностей Ровенской области является Таракановский форт. Он расположен близ села Тараканов Дубенского района над рекой Иквой.

Дубенский форт, или как его еще называют, Новая Дубенский крепость - это оборонительное сооружение, архитектурный памятник XIX в, пишет издание "Район.Дубно".

Первые испытания для форта приходятся на годы Первой мировой войны. В начале войны в 1915 году части юго-западного российского фронта отошли с форта после короткого боя, подорвав кофры во рву, бункеры на боевых позициях и часть безопасных казематов. Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва русские части выбили из этих укреплений части четвёртой австрийской армии. В этих боях погибло 200 австрийских солдат, которые похоронены у форта.

Найденные фотографии сделанные неизвестным фотографом в 1922 году.

Опубликовали 10 неизвестных фото крестьян Западной Украины второй половины XIX в. в праздничном и повседневном наряде. Их автором был тернопольской фотограф Альфред Силькевич.

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