Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века

Фото: dubno.rayon.in.ua

Одной из туристических достопримечательностей Ровенской области является Таракановский форт. Он расположен близ села Тараканов Дубенского района над рекой Иквой.

Дубенский форт, или как его еще называют, Новая Дубенский крепость - это оборонительное сооружение, архитектурный памятник XIX в, пишет издание "Район.Дубно".

Первые испытания для форта приходятся на годы Первой мировой войны. В начале войны в 1915 году части юго-западного российского фронта отошли с форта после короткого боя, подорвав кофры во рву, бункеры на боевых позициях и часть безопасных казематов. Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва русские части выбили из этих укреплений части четвёртой австрийской армии. В этих боях погибло 200 австрийских солдат, которые похоронены у форта.

Найденные фотографии сделанные неизвестным фотографом в 1922 году.

Опубликовали 10 неизвестных фото крестьян Западной Украины второй половины XIX в. в праздничном и повседневном наряде. Их автором был тернопольской фотограф Альфред Силькевич.