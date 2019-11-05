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вторник, 05 ноября 2019 12:38

С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
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Показали фото украинских крестьян XIX в. в праздничных и повседневных костюмах
Фото: pauart.pl
Показали фото украинских крестьян XIX в. в праздничных и повседневных костюмах
Показали фото украинских крестьян XIX в. в праздничных и повседневных костюмах
Показали фото украинских крестьян XIX в. в праздничных и повседневных костюмах
Показали фото украинских крестьян XIX в. в праздничных и повседневных костюмах

Опубликовали 10 неизвестных фото крестьян Западной Украины второй половины XIX в. в праздничном и повседневном наряде. Их автором был тернопольской фотограф Альфред Силькевич.

Впервые фотографии представили в 1880 году на этнографической выставке в Коломые - теперь Ивано-Франковской области, пишет Te News.

Сам Силькевич родился в 1855 году в Тернополе. Много путешествовал Польшей где и открыл свое первое фотоателье. Назвал его "Янина" в честь жены Янины Губнер. В 1881-м мужчина вернулся в родные места. Открыл фотосалон "Фотография кабинетова". Несколько раз его фотографии издавались в специальных этнографических сборниках.

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Альфред Силькевич был автором известных фотопортретов юной оперной певицы Соломии Крушельницкой в ​​национальной одежде, бургомистра и писателя Владимира Лучакивского и многих известных артистов западноукраинского театра "Руська бесида".

В интернете опубликовали фотографии карпатских гуцулов первой чверти XX в. Фотографии сделаны Николаем Сеньковским - известным украинским фотохудожником. Он проживал в поселке Жабье на Гуцульщине, теперь Верховина с 1920-го.

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