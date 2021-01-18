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понедельник, 18 января 2021 13:00

Исследовали древнее захоронение ребенка с домашним животным

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Во французском муниципалитете Ольна археологи обнаружили древнюю могилу ребенка, которого похоронили вместе с щенком. Захоронение датировали I в. н.э. - временами правления римских императоров Августа и Тиберия.

На момент смерти ребенку было 12 месяцев. Его положили в деревянный гроб, от которого остались только гвозди, пишет The History Blog.

Вокруг гроба и на нем самой разместили около 20 глиняных сосудов. Внутри находилась еда и напитки. В некоторых миниатюрных вазах и стеклянных бальзамариях, вероятно, были мази и лекарства. Типичными вещами археологи называют медную фибулу для одежды, игрушку в виде 30-сантиметрового железного обруча и изогнутого стержня.

Автор: INRAP
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Возле мальчика положили щенка, который был его домашним любимцем. Это доказал ошейник с колокольчиком, покрытый 15 бронзовыми аппликациями.

Также в захоронении оставили единственный молочный зуб на палке. Предполагают, что такое подношение сделали старший брат или сестра умершего.

Захоронение назвали крайне редким для галло-римской эпохи и этого региона, ведь детская смертность достигала больших масштабов - обычно детей хоронили без всяких церемоний или просто сжигали.

Недавно во время раскопок древнего города Яффа - тепер район Тель-Авива в Израиле - археологи обнаружили останки младнца, которого похоронили 3,8 тыс. лет назад в кувшине.

Предполагается, что таким образом пытались сохранить маленькие хрупкие тела, защитить их от окружающей среды. Но археолог Израильского управления древностей Йоав Арбель не исключает и символической практики. По его словам, сосуд мог символизировать женскую утробу, а захоронение в нем возвращало ребенка обратно к матери-земле.

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