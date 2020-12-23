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среда, 23 декабря 2020 14:47

Нашли кувшин со скелетом младенца

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Нашли кувшин со скелетом младенца
Младенцев в кувшинах на территории Израиля хоронили со времен бронзового века до XX в. Фото: Israel Antiquities Authority

Во время раскопок древнего города Яффа - тепер район Тель-Авива в Израиле, археологи обнаружили останки младнца. Его похоронили 3,8 тыс. лет назад в кувшине.

Предполагается, что таким образом пытались сохранить маленькие хрупкие тела, защитить их от окружающей среды. Но археолог Израильского управления древностей Йоав Арбель не исключает и символической практики. По его словам, сосуд мог символизировать женскую утробу, а захоронение в нем возвращало ребенка обратно к матери-земле, сообщает Live Science.

Младенцев хоронили в кувшинах еще с периода бронзового века. Эту практику некоторые семьи в регионе применяли и менее чем 100 лет назад.

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Во время дальнейших раскопок команда археологов наткнулась на остатки амфор для вина эллинистического периода, а также на 30 монет разных времен.

Наиболее остроумной находкой назвали древнегреческую мозаику, обнаруженную неподалеку некрополя IV в. Она содержала надпись: "Мужайтесь все, кто здесь похоронен. Это все!" Это свидетельствовало о понимании того, что смерть - это общая судьба каждого.

2019 года археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван на востоке Турции. Захоронению около 2,7 тыс. лет.

Когда-то на месте современного Вана располагался город Тушпа, он был столицей королевства Урарту. Крепость Чавуштепе заложили во время правления царя Сардури II - 765-735 годы до н.э. На протяжении 1961-1986 годов археологи обнаруживали здесь остатки оборонительных стен цитадели, королевского дворца, храма, башни и хозяйственных помещений.

По словам археологов, роскошный погребальный инвентарь доказывает, что элита Урарту хоронила маленьких детей с особой тщательностью, чтобы подготовить их к загробной жизни.

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