Нашли скелет ребенка с необычными украшениями

Археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван на востоке Турции. Захоронению около 2,7 тыс. лет.

Когда-то на месте современного Вана располагался город Тушпа, он был столицей королевства Урарту. Крепость Чавуштепе заложили во время правления царя Сардури II (765-735 годы до н.э.). На протяжении 1961-1986 годов археологи обнаруживали здесь остатки оборонительных стен цитадели, королевского дворца, храма, башни и хозяйственных помещений, сообщает The History Blog.

3 года назад исследователи обнаружили некрополь. Здесь хоронили представителей элиты царства, которые жили в крепости. Археологи собрали серебряные бусы, десятки сережек, брошь со львом и пояс, украшенный мифологическими персонажами.

Ребенка обнаружили в 2019-м. На момент смерти ему было 3 года. Шею скелета украшало роскошное ожерелье, а у черепа стояла миска с подношениями. Хорошо обработанные медные браслеты с драконьими головами называют уникальной находкой для региона. По словам археологов, роскошный погребальный инвентарь доказывает, что элита Урарту хоронила маленьких детей с особой тщательностью, чтобы подготовить их к загробной жизни.

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Автор: Anadolu Agency Нашли захоронение 3-летнего ребенка с украшениями

В ноябре 2019 года археологи обнаружили остатки 2 младенцев, похороненных в "шлемах" из черепов других детей в окрестностях Анд в Эквадоре. Обработанный череп старшего ребенка поместили в виде шлема над головой младенца, чтобы лицо того смотрело сквозь свод. Одному ребенку было около 18 месяцев, "шлем" для него сделали из черепа ребенка 4-12 лет. Другому было 6-9 месяцев. Предположили, что этот ритуал имел целью защитить несформированные души от опасностей загробного мира.