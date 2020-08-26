Нашли скелет ребенка с необычными украшениями

 
Ексклюзивы
1/5
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 396
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2448
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1602
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 297
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1971
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
9 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
20
6
10
21
12
Костелы и училища - показали старинные фото Минска
Костелы и училища - показали старинные фото Минска
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Видео
Все видео
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Крестьяне подняли восстание
Крестьяне подняли восстание
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5202
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3186
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1080
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 13:27

Нашли скелет ребенка с необычными украшениями

  Комментировать

Археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван на востоке Турции. Захоронению около 2,7 тыс. лет.

Когда-то на месте современного Вана располагался город Тушпа, он был столицей королевства Урарту. Крепость Чавуштепе заложили во время правления царя Сардури II (765-735 годы до н.э.). На протяжении 1961-1986 годов археологи обнаруживали здесь остатки оборонительных стен цитадели, королевского дворца, храма, башни и хозяйственных помещений, сообщает The History Blog.

3 года назад исследователи обнаружили некрополь. Здесь хоронили представителей элиты царства, которые жили в крепости. Археологи собрали серебряные бусы, десятки сережек, брошь со львом и пояс, украшенный мифологическими персонажами.

Ребенка обнаружили в 2019-м. На момент смерти ему было 3 года. Шею скелета украшало роскошное ожерелье, а у черепа стояла миска с подношениями. Хорошо обработанные медные браслеты с драконьими головами называют уникальной находкой для региона. По словам археологов, роскошный погребальный инвентарь доказывает, что элита Урарту хоронила маленьких детей с особой тщательностью, чтобы подготовить их к загробной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки нашли кувшин с золотыми монетами

Автор: Anadolu Agency
  Нашли захоронение 3-летнего ребенка с украшениями
Нашли захоронение 3-летнего ребенка с украшениями

В ноябре 2019 года археологи обнаружили остатки 2 младенцев, похороненных в "шлемах" из черепов других детей в окрестностях Анд в Эквадоре. Обработанный череп старшего ребенка поместили в виде шлема над головой младенца, чтобы лицо того смотрело сквозь свод. Одному ребенку было около 18 месяцев, "шлем" для него сделали из черепа ребенка 4-12 лет. Другому было 6-9 месяцев. Предположили, что этот ритуал имел целью защитить несформированные души от опасностей загробного мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли скелет ребенка с необычными украшениями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 14535
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 12429
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 11835
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9513
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 3 Просмотров: 8964
История
Запретили деятельность партии, которая готовила переворот
Запретили деятельность партии, которая готовила переворот
 Просмотров: 513
Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу
Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу
 Просмотров: 774
Хазяин Кремля убежал из Москвы
Хазяин Кремля убежал из Москвы
 Просмотров: 963
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами Просмотров: 621
В Севастополе моряки объявили о поддержке украинской власти
В Севастополе моряки объявили о поддержке украинской власти
 Просмотров: 4572
Больше всего комментируют
9
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
6
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Голосов: 3161
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua