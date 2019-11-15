Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение

Археологи обнаружили остатки двух младенцев похороненных в "шлемах" из черепов других детей в окрестностях Анд в Эквадоре.

Обработанный череп старшего ребенка поместили в виде шлема над головой младенца, так чтобы лицо того смотрело сквозь свод. Одному ребенку было около 18 месяцев, "шлем" для него сделали из черепа ребенка в возрастом 4-12 лет. Другому было 6-9 месяцев, сообщает Forbes.

Ученые убеждены, что этот странный ритуал имел целью обезопасить маленькие, несформированные души от опасностей загробного мира. Кроме наличия шлемов, тела были обложены статуэтками предков. На всех костях врачи обнаружили признаки анемии.

Сам ритуальный комплекс Саланго возвели на побережье Эквадора в 100 г. до н.э. Он был местом захоронения в культе на базе вождества под названием Гуангала. Кроме младенцев там нашли остатки 11 взрослых лиц, ракушки и статуэтки.

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Автор: SARA JUENGST / UNC CHARLOTTE В Эквадоре нашли необычное детское захоронение

Археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя, созданная народом, просуществовала на территории страны до XV в. Все дети в возрасте от 4-14 лет. Такой жертвой стремились умилостивить богов, которые, по мнению чиму, прогневались и наслали большое Эль-Нино - наводнение. Оно уничтожало землю, животных и урожаи.