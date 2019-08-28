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среда, 28 августа 2019 12:53

Нашли захоронение принесенных в жертву 227 детей

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Археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя созданная народом просуществовала на территории страны до XV в.

Все дети в возрасте от 4 - 14 лет. Такой жертвой стремились умилостивить богов, которые, по мнению чиму, прогневались и наслали большое Эль-Нино - наводнение. Оно уничтожало землю, животных и урожаи.

Автор: afp.com
  В Перу обнаружили наибольшее захоронение принесенных в жертву детей
В Перу обнаружили наибольшее захоронение принесенных в жертву детей

"Это самое большое место, где были найдены останки принесенных в жертву детей. Их можно найти везде, где бы вы ни копали", - отметил в эфире AFP главный археолог Ферен Кастильо.

Пампа-ла-Крус, где обнаружили захоронение находится на небольшом расстоянии от поселения Хуанчакито. Там в апреле 2018-го нашли останки 140 жертвоприношений детей и 200 лам. До сего момента, считалось крупнейшим детским массовым захоронением.

Наибольший пик детских жертвоприношений культуры приходится на 1200 - 1400 годы.

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Автор: afp.com
  В Перу обнаружили наибольшее захоронение принесенных в жертву детей
В Перу обнаружили наибольшее захоронение принесенных в жертву детей

В цитаделе древнего города Чан-Чан в Перу археологи обнаружили сложные фигурные рельефы культуры чиму. На них изображена белка с детенышем. Предполагается, что этим фрескам более 500 лет. Чан-Чан являлся столицей государственного образования Чимор и центром культуры чиму. Она существовала на севере современного Перу с 9 по 15 века нашей эры. Позже этот народ был покорен инками. Кроме того, Чан-Чан был крупнейшим городом Южной Америки - там проживало до 60 тысяч человек. Столица чиму состояла изначально из девяти автономных округов, каждый из которых управлялся отдельным правителем, проявившим доблесть в бою. Эти правители почитались как короли.

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Дата
28
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