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воскресенье, 14 октября 2018 08:20

Интернат превратили в военный лицей

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Интернат превратили в военный лицей
Львовский военный лицей имени Героев Крут. Фото: Leopolis.news

Во Львове открыли первый в Украине военный лицей, которому присвоено имя Героев Крут 14 октября 1992 года. Раньше это был республиканский интернат.

Постановлением Кабинета Министров Украины во Львове на базе Львовской республиканской школы-интерната создали военный лицей. Так хотели подготовить кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Этот бой длился 5 часов между четырёхтысячных большевистской армией Михаила Муравьева и 400-сотенным отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества. Общие потери под Крутами с украинской стороны составляли приблизительно 70 человек: 40 студентов, 15 юнкеров и 15 казаков. Всего в плен попало 36 старшин, студентов и гимназистов.

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Руководство лицея имеет цель дать юношам навыки военного дела, но и воспитать в них настоящих мужчин. До вступления принимаются юноши в возрасте от 14 до 16 лет, желающих стать офицерами Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Ежегодно здесь обучается до 450 лицеистов, среди которых: до 50 сирот и полусирот, до 80 детей из неполных семей, до 60 детей военнослужащих.

29 января 1918 под станцией Круты произошел бой между трехтысячный армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами первой Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, студенческими сотнями и бойцами свободного казачества - всего около 1000 человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
октября

Интернат превратили в военный лицей

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