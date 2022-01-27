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четверг, 27 января 2022 11:44

Google посвятил дудл украинскому художнику

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Сегодня поисковик Google посвятил дудл украинскому художнику Архипу Куинджи, создавшему десятки пейзажей, известных во всем мире.

Новый дудл, посвященный 180-летию пейзажиста, можно увидеть на стартовой странице поисковика 27 января, сообщает Gazeta.ua.

Куинджи объединил в своих работах стили импрессионизма и романтизма. Сначала дудл должен был выглядеть как легендарная картина художника "Красный закат на Днепре". Однако впоследствии его перерисовали, изобразив на нем самого Куинджи и его работы.

Автор: Google
 

Куинджи родился в 1842 году в поселке Карасевка под Мариуполем в бедной семье сапожников. Чтобы прокормить семью, Куинджи в детстве подрабатывал случайными заработками, одновременно проявляя ранний интерес к рисованию в свободное время. Историки считают, что продавец хлеба первым заметил талант Куинджи как художника и побудил его пойти в ученики к Ивану Айвазовскому.

Он отправился пешком в Крым в мастерскую Айвазовского, где изучал основы живописного мастерства. Куинджи прошел более 250 миль от родного города до мастерской в Феодосии. Хотя Айвазовский и отказал ему в ученичестве, Куинджи продолжил образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге, где брал уроки физического воздействия света у Дмитрия Менделеева.

Объединив новые открытия в физике и химии со стилями импрессионизма и романтизма, Куинджи разработал новую технику живописи, которая по-иному отразила мир природы.

Из-за ограниченного внимания к европейским методам живописи жесткие традиции академии разочаровали Куинджи. Он оставил школу, чтобы писать природные пейзажи. И в 1870-м стал соучредителем организации художников-кочевников, известной как "Сообщество странствующих художников".

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Куинджи прославился тем, что запечатлел масштабные сцены, в том числе и современной Украины. Большинство работ Куинджи хранится в государственных музеях России. Некоторые - в галереях Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении. Тема Украины широко представлена в творчестве Куинджи, а в списке его работ немало пейзажей Крыма.

Поисковик Google посвятил 12 ноября дудл нидерландскому художнику Яну Вермеру. Он родился в 1632 году в Делфте в Голландской республике. Отцом художника был предприниматель, занимавшийся производством шелка. До сих пор неизвестно, кто был учителем Вермера. На него повлиял стиль итальянского барокко.

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