Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1

В этом году в мире появилось несколько поисковых платформ. Фото: zib.com.ua

Как публичная бета-версия запущена поисковая система You.com. Кроме того, в этом году в мире появились еще несколько новых поисковых платформ. Основные преимущества альтернатив поисковика Google – приватность данных пользователей и другой подход к построению страницы поисковой выдачи.

Еще 3-4 года назад немногие прогнозировали появление реального конкурента Facebook. Но с запуском TikTok все изменилось. Станут ли новые поисковики конкурентами Google?

Google как глобальный монополист

Несмотря на существование в мире нескольких поисковиков – Bing, Yandex, Baidu, рыночная доля поиска от Google последние десять лет колеблется в пределах 85-90%. Поиск от Bing компании Microsoft пока не смог завоевать долю рынка более 6-8%. А господство Yandex на русскоязычном рынке и Baidu в Китае делает их скорее локальными проектами и не позволяет назвать глобальными поисковыми системами.

Существование монополии на рынке не может идти ему на пользу, хотя топ-менеджеры компании уверяют, что поиск от Google так успешен и популярен из-за того, что лучший. Такое заявление руководителя компании Сундара Пичаи было ответом на антимонопольный иск против него со стороны американского Минюста.

Проблема с Google связана не только с его монопольным положением на рынке. В компании не скрывают: алгоритмы поиска настраивают выдачу в соответствии с целым рядом критериев – от интересов пользователя к его географическому расположению. Это означает, что выдача Google не является объективной. Она является субъективным результатом попытки учесть множество параметров. Разработчики сервиса Search Atlas попытались оценить отличия в работе Google в разных регионах – эта разница часто касается не только культурных отличий, но и тем, связанных с политикой.

Что может заинтересовать людей в условной Google-альтернативе

Один из самых актуальных запросов общества по поводу современных онлайн-сервисов связан с ростом интереса к защищенности данных пользователей. Люди опасаются того, что их данные собирают мобильные приложения и используются не по назначению. Пользователи стали активнее интересоваться политикой конфиденциальности данных у разных компаний. Отчасти на такие тенденции повлияли утечки данных, отчасти – история с Cambridge Analytica. После того, как миллионы пользователей Facebook узнали, что их личные данные были переданы этой политической консалтинговой компании, это изменило их отношение к технологиям.

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Поэтому поисковые системы, обещающие улучшенную конфиденциальность данных, могут иметь спрос среди пользователей. Кроме того, им важна скорость и качество результата поиска, способность ресурса понимать нечеткие запросы, удобное отображение контента.

Google-альтернативы: известные и не очень

Идея появления альтернативы Google в воздухе висела давно, и нельзя сказать, что такие проекты не появлялись. Интересно, что большинство из них позиционируют себя именно как приватную альтернативу крупнейшей поисковой платформе – якобы не собирающей данные пользователей.

Вот несколько таких проектов:

• Startpage

• Swisscows

• Qwant

• MetaGer

Однако самой успешной альтернативой, в том числе, с точки зрения обработки данных можно считать поисковик DuckDuckGo – в первую очередь, из-за того, что он действительно стал популярен среди защитников приватности. К примеру, на август этого года, поисковик в среднем обрабатывал более 65 млн поисковых запросов. К концу 2021 года DuckDuckGo в общей сложности обработал более 30 млрд поисковых запросов. Отдельно стоит отметить, что проект коммерчески успешен – DuckDuckGo научился зарабатывать на рекламе, связанной по теме с поисковыми запросами пользователей, но при этом не собирать данные о них.

Новые поисковики-2021

В течение 2021 года сразу несколько команд анонсировали запуск собственных поисковых систем. Особенность этих анонсов заключается в том, что кроме акцента на конфиденциальности, некоторые из них пообещали представить на усмотрение пользователей поисковые системы с платным или частично-платным доступом. Поскольку поиск в качестве базового онлайн-сервиса никогда не был доступен на платной основе, это решение можно считать революционным.

Команда бывших сотрудников Google запустила поисковую систему Neeva – конечно же, тоже приватную и свободную от рекламы. На главной странице сервиса подчеркивается, что, в отличие от Google, где до 40% поисковой выдачи это реклама, у Neeva все 100% ссылок будут без нее, органичными. За это пользователям предлагают заплатить $4,95 в месяц после трехмесячного бесплатного триал-периода.

Разработчики браузера Brave тоже решили, что рынку нужен еще один поисковик и запустили Brave Search – сервис, который в будущем тоже станет платным. В описании сервиса авторы подчеркивают, что он ориентируется на такую метрику, как независимость результатов поиска – это доля ссылок в выдаче, полученной из независимого индекса Brave. Именно использование собственного индекса – базы данных, лежащей в основе работы поисковой системы, основатели Brave называют одним из своих преимуществ. Еще одна "фишка" этого проекта – привлечение сообщества к формированию индекса, то есть люди могут сами указывать, какие ссылки были бы уместны при определенных записях и в Brave это учтут.

Третий Google-конкурент образца 2021 – это поиск от компании Ahrefs. Эта платформа для SEO-аналитики пока анонсировала свою разработку, но еще не представила. В компании также обещают приватность, отсутствие рекламы и частично платный доступ. Платить придется за отсутствие рекламы в поисковой выдаче.

You.com хочет заново придумать поиск

Еще одна совершенно новая Google-альтернатива – это поиск You.com, ставший доступным в начале ноября. Для пользователей главное его отличие от Google – новый способ отображения поисковой выдачи и инструменты, с помощью которых пользователи могут влиять на нее. Во-первых, найденные результаты отображаются в виде не списка, а плит – блоков с контентом. В You.com уверены: такой подход позволит лучше оценить подлинность найденного. Одновременно можно настраивать приоритетность отдельных источников – это поможет каждому настроить поиск для себя под свои собственные нужды. А отсутствие рекламы делает поисковую выдачу более удобной.

Останется ли хоть один?

Рынок давно ждет появления альтернативного поиска для Google. Yandex на русскоязычном рынке и Baidu в Китае доказывают возможность их существования. Однако появились они сравнительно давно и довольно долго выстраивали пользовательскую базу, поисковые алгоритмы и индексы. Новичок на этом рынке обречен вести изнурительную борьбу с Google за пользователей. Вряд ли найдется большая часть недовольных работой его поиска.

Однако если разработчикам конкурентов удастся предложить что-то, чего еще не сделал Google, они могут надеяться на успех, считает автор Telegram-канала о технологиях БлоGнот, основатель креативного пространства "Терминал 42" Сергей Петренко.

"Разработчики экспериментируют либо с интерфейсом, либо с принципом формирования базы поиска, опираясь на составление "чистых" коллекций - то есть таких, которые не содержат спама. Тем более, что размеры современного интернета и избыточность информации в нем таковы, что более 95% запросов может покрыть поиск относительно небольшой базы документов", - говорит он.

При нынешнем положении дел альтернативные поисковики будут появляться, но широкого распространения не получат, считает эксперт.

"Поиск за последние годы стал утилитарным. Его можно сравнить с электроэнергией, газом — потребительские качества и стоимость примерно одинаковы, поэтому менять поставщика услуг для большинства нет смысла. По аналогии с естественными монополиями, на стороне традиционных поисковых платформ – то, что огромный массив накопившейся обратной связи от пользователей непрерывно улучшает поиск", - говорит он.

Жизнеспособность альтернативных платформ будет зависеть от того, построят ли устойчивую бизнес-модель в условиях отсутствия этой информации о поведении пользователей, говорит Петренко.

"Возможно, им в будущем поможет разная регулировка и постепенный отказ от трекинга (отслеживание местоположения – ред.). Но Google имеет еще и браузер и продолжит собирать больше информации", - подытожил он.

Западные эксперты также считают появление за последнее время новых поисковых систем вполне оправданным, но говорят о трудных задачах, стоящих перед новыми платформами.

"Парадокс и проблема здесь в том, что новый поиск должен отличаться от того, что уже существует, чтобы привлекать внимание и быть интересным, но не столь радикально, чтобы дезориентировать людей", - уверен эксперт по поиску и вице-президент по маркетингу компании Uberall Грег Стерлинг.

Безусловно, для новых поисковых платформ сверхтрудной задачей будет убедить потребителей начать платить за то, что они привыкли получать бесплатно, говорит руководитель компании ViacomCBS Джон Хеншоу.

Компания Neeva понимает, что им нужно будет предложить больше чем просто конфиденциальность и отсутствие рекламы, чтобы заставить пользователей платить за свою поисковую систему. Они делают ставку на то, что создав лучший и более персонализированный поиск, этого будет достаточно, чтобы убедить пользователей отказаться от Google в качестве основной поисковой системы по умолчанию".