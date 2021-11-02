Поисковая система Google изменила алгоритм ранжирования сайтов

С недавнего времени поисковая система Google существенно изменила алгоритм ранжирования сайтов. На данный момент основной упор делается не только на уникальность, но и на полезность, а также релевантность представленной на сайте информации. Это вполне логично, ведь чем полезнее для посетителей контент сайта, тем больше будет повторных посещений, что характеризуется общей вовлеченностью целевой аудитории.

Однако плохо написанный текст с явно выраженной SEO спецификой, а уж тем более несоответствие тематики статьи наиболее часто встречающимся в ней запросам может существенно понизить рейтинг сайта. Стоит отметить, что SEO оптимизация сайта, как раз, рассчитана на уникализацию контента. Однако перечень её возможностей не ограничивается только информационно-коммерческими статьями. Сюда также входят различные кейсы, мануалы, обзоры и другие текстовые материалы. Для повышения рейтинга настоятельно рекомендуется использовать в текстовых материалах и другие информационные форматы:

• Фотографии и рисованные изображения;

• Интерактивные карты и калькуляторы;

• Видеоролики;

• Схемы, диаграммы и другие виды инфографики.

ВАЖНО! При ранжировании сайтов Google наиболее благосклонно относятся к тем материалам, которые посетитель дочитывает (пролистывает) до конца, а также рекомендует их другим пользователям на сторонних ресурсах.

E-A-T – аббревиатура для определения экспертности, авторитетности и достоверности контента, представленного на сайте

E A-T - основной принцип оптимизации сайта для Google

E A-T - это аббревиатура, принятая в алгоритме ранжирования Google для определения экспертности, авторитетности и достоверности контента представленного на сайте. Это особенно касается узкоспециализированных тем. К примеру, медицинские, юридические или технически тексты должны быть написаны врачами, юристами или дипломированными инженерами.

ВАЖНО! Google оставляет за собой право запросить свидетельство, подтверждающее специальность или квалификацию автора статьи на любом сайте, которые он ранжирует.

Чтобы контент на сайте соответствовал требованиям E A-T необходимо выполнить следующие действия:

• В разделе "О компании" указать всю информацию не только о роде деятельности фирмы, но и о персонале, образовании и квалификации;

• Сделать на сайте возможность добавления отзывов. При этом Google проверяет реальность имеющихся отзывов по нескольким параметрам;

• Хорошая репутация компании, выраженная в положительных отзывах на сторонних ресурсах, существенно повышает её рейтинг, в том числе в поисковых системах;

• Увеличивать объём ссылок с трастовых ресурсов. Однако при этом выбирать не универсальные или рекламные, а тематические релевантные;

• В обязательном порядке указывает всю необходимую информацию об авторах статей и их асессорах: специализацию, опыт и т.п.

YMYL – сокращение, принятое в Google, описывающее сайты с точки зрения их влияния на здоровье или финансовое благополучие посетителя

Что такое сайты YMYL и почему Google относится к ним более строго

YMYL - ещё одно сокращение, принятое в Google, которой описывает сайты с точки зрения их воздействия на здоровье или финансовое благополучие посетителя. К таким ресурсам поисковик относит сайты следующих тематик:

• Здоровье, как рассказывающие о симптомах болезни, так и рекламирующие лекарственные препараты;

• Финансы, в том числе ресурсы о заработке денег, налогообложении, бухгалтерских услугах, инвестировании и т.п.;

• Покупки — все типы интернет-магазинов и любые способы электронной коммерции;

• Новостные ленты — прежде всего те, которые отображают информацию о бизнесе, политической ситуации и научных достижениях;

• Государственные и муниципальные ресурсы, на которых предоставляется доступ к различным услугам, а также отображается информация о социальных изменениях, к примеру, голосованиях;

• Прочие ресурсы, которые могут оказать ключевое воздействие на различные аспекты жизни: поиск работы, выбор учебного заведения и т.п.

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