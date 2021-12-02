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Сегодня поисковик Google французскому художнику Жоржу Сера.

Он родился 2 декабря 1852 года в Париже. Его родителями были судебный пристав Антуан-Кризостома Сера и Эрнеста Февр.

Сера стала рисовать с раннего детства. В 15 лет он поступил в муниципальную школу рисунка. В 1878 году стал учеником Академии изящных искусств.

Художник больше учился сам, чем учитывал учителей. После посещения выставки импрессионистов он решил создать свой стиль. Картину "Купание в Аньере" предлагает для выставки импрессионистов, но ее не берут.

Сера стал писать картины, нанося на холст мелкие точки. Таким образом, он не смешивал цвета. Новый стиль получил название пуатилизма.

Жорж Сера получает признание. В 1886 году на восьмой выставке импрессионистов было выставлено большое количество его работ. У художника появились последователи. Сера считал, что есть закон цвета, позволяющий привести к гармоничному единению все линии картины. Но новые работы люди проигнорировали.

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26 марта 1891 года Сера заболел дифтеритом. Через три дня он умер.

Поисковик Google посвятил 12 ноября дудл нидерландскому художнику Яну Вермеру. Он родился в 1632 году в Делфте, Голландская республика. Отцом художника был предприниматель, занимавшийся производством шелка. До сих пор неизвестно, кто был учителем Вермера. На него повлиял стиль итальянского барокко.