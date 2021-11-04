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четверг, 04 ноября 2021 06:23

Google посвятил дудл физику из Китая

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Google посвятил дудл физику из Китая
Чарльз Куэн Као занимался исследованием оптоволокна. Фото: Google

Сегодня поисковик Google посвятил дудл физику из Китая Чарльзу Куэну Као.

Он родился 4 ноября 1933 в Шанхае. Получил образование в Китае, затем переехал в Великобританию.

Мужчина занимался исследованием оптоволокна. В 1960 году Као устроился инженером в лондонскую лабораторию ITT Corporation. Вместе с физиком с Джорджем Хокхэмом совершил открытие, что высокие потери в передаче данных по оптоволокну вызваны не самой технологией, а примесями в стекле.

В 1966 году опубликовал отчет. В нем раскрыл ключевые особенности волоконно-оптических телекоммуникационных технологий. Идеи из этого документа относительно использования волокна для нужд связи остаются основой телекоммуникаций до сегодняшнего дня.

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Као собрал команду исследователей, чтобы установить, какой материал лучше подходит для оптоволокна. Установили, что лучше всего подходит кварц.

Чарльз Куэн Као первым предложил использовать волоконно-оптические кабели для передачи информации на большие расстояния. В эту идею поначалу никто не верил. Као принялся продвигать новую технологию и ему удалось сменить индустрию телекоммуникаций.

Компания Google разрешила детям и подросткам до 18 лет удалять свои фотографии из результатов поиска. Также это смогут сделать их родители или опекуны. Для удаления Google потребуется сообщить некоторые личные данные несовершеннолетнего.

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