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понедельник, 27 сентября 2021 18:05

Google празднует 23-летие. Интересные факты о поисковике и фото "сладкого" дудла

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Сегодня, 27 сентября, крупнейшая поисковая система в мире Google празднует 23-летие. По этому случаю компания создала новый дудл.

На нем изображен двухэтажный праздничный торт с цифрой 23 и свечой. Буквы Google, как и вкусность, украшенные коричневым кремом и разноцветной посыпкой.

Автор: ukrinform.ua
  На фото праздничный дудл в честь 23-летия Google
На фото праздничный дудл в честь 23-летия Google

Google возглавляет рейтинг самых популярных сайтов в Украине, пишет "Главком".

Интересные факты из истории компании Google

1. В Google работает более 72 тыс. человек.

2. Название Google произошло от слова "гугол", обозначающее число со 100 нулями.

3. Доля Google на мировом рынке поисковых систем составляет около 90%.

4. "Главное - сосредоточиться на пользователе, а все остальное приложится", - ключевой принцип философии Google.

5. Google был запущен в гараже Сьюзан Вожицки, которая теперь занимает пост генерального директора YouTube.

6. В индексе Google Search представлены сотни миллиардов вебсайтов, вес которых превышает 100 тыс. Гб.

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7. Google владеет пятью из 10 самых популярных мобильных приложений: YouTube, Google Play, Google Maps, Gmail и Google Search.

8. Компанию основали Ларри Пейдж и Сергей Брин в 1998 году. Зарегистрировали ее 4 сентября 1998-го. Но с 2006 года день рождения она празднует 27 сентября.

9. 1 апреля 2000-го Google начал праздновать День дурака, разыгрывая своих пользователей. Первой шуткой стала программа MentalPlex для "чтения мыслей пользователей".

10. Google владеет доменами типичных ошибок: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com и так далее. Компании также принадлежит 466453.com - эти цифры на клавиатуре телефона соответствуют клавишам с буквами google.

11. Первый дудл разработали основатели компании, когда собирались оторваться на фестивале Burning Man в 1998 году. Это было своеобразное сообщение пользователям об их отсутствии на рабочем месте - на случай сбоя сервера.

22 октября 2020-го в Google официально прекратили поддержку музыкального сервиса Google Play Music. При попытке запустить приложение на Android пользователь видит сообщение, что сервис недоступен.

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Дата
27
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