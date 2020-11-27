Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк

Автор: nsku.org.ua Роман Подкур исследует историю советских спецслужб и политическую историю ХХ в.

Кроме чествования умерших, мы должны рассказывать о людях, которые боролись против Голодомора и пытались любыми путями спасать других. Они разбивали кладовые с зерном и раздавали его. Это свидетельствует о том, что украинцы не встали на колени. Трагедии должны быть поучительными и показывать, как подобного избежать. Для этого нужно гражданское общество, контроль за властью и критическое мышление, а не только вера в популистские лозунги.

"Именно в таких плоскостях должны проходить все мероприятия памяти, а не просто прийти положить цветы, помолиться, пойти и забыть. Должны показать не только лишь трагедию, но и дать урок. Если выставлять только трагедию - с нас будут смеяться. Эту цепочку от осознания трагедии и ее динамики, до вынесения уроков нам еще следует выработать", - рассказал Gazeta.ua историк Роман Подкур.

88 лет назад советская власть устроила в Украине Голодомор-геноцид. Поводом к нему называли активное сопротивление крестьян советской политике и способность украинцев к постройке собственного государства. Действительно ли только этого боялись советские руководители?

Главной причиной Голодомора-геноцида были в первую очередь стремление и способность украинцев к постройке государства. Сталин знал об этом и всегда с недоверием относился не только к украинцам, как к нации, но и к коммунистическому руководству Украины. Он видел, как украинская среда заставляла часть прокоммунистических руководителей проявлять "самостоятельность". Стоит также упомянуть, что часть коммунистических руководителей советской Украины были выходцами из украинских социалистических и национал-коммунистических партий. Сталин, как и его ближайшие соратники, лишились собственных национальных черт и считали себя русскими. Именно с этого времени стоит отчислять термин "русский мир Еще при формировании СССР украинцы были одними из тех, кто требовал определенных прав для республики. В Кремле не собирались предоставлять их, ограничивалась лишь разрешением возиться в социальной сфере, незначительных республиканских проблемах. Сохранилась переписка Сталина и Кагановича, что украинскому партруководству не под силу управлять республикой. О всей республиканской парторганизации пренебрежительно в скобках писал "хе-хе". Считал всех петлюровцами, национал коммунистами-самостийниками, которые ударят в спину советской власти, когда начнутся какие-то проблемы. Само слово "национал" для него было ругательным. Мысль конструктора советской тоталитарной империи о малейшей "самостоятельности", да еще и национальной была невыносимой. Сталин, как и его ближайшие соратники, лишились собственных национальных черт и считали себя русскими. Именно с этого времени, по моему мнению, стоит отчислять термин "русский мир" ХХ века и его преемственность в ХХI веке. Когда продолжалость крестьянское сопротивление коллективизации, свои руки опускала республиканская власть, и местный аппарат, Сталин писал, что нужно отправлять в Украину людей, которые не будут скулить. В 1932 году Украину уже прямо подчинили Москве. Это показало прибытие чрезвычайной комиссии во главе с Молотовым. Комиссия без сожаления загоняла людей в колхозы и контролировала изъятие зерна, что уже указывало на искусственность голода. Уже в январе 1933 года Сталин прислал сюда вторым секретарем ЦК КП(б)У с чрезвычайными полномочиями Постышева, через которого проходили кремлевские приказы. Не доверял Сталин генеральному секретарю ЦК КП(б)У Косиору, усилив его "более эффективным" Постышевым. Сталин и его приспешники с КП(б)У сознательно шли на уничтожение украинского населения. Это происходило не только для того, чтобы выморить активную часть крестьянства, а еще что бы посеять страх перед государством. Стало понятно "будете протестовать или противодействовать - умрете". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода

Крестьяне голодали еще в Поволжье и Казахстане. Чем их ситуация отличалась от украинской?

На сегодняшний день мы не имеем никаких фактов применения режима черных досок в России. Возможно таковы существуют, но российские историки их не обнародуют. Да, в Казахстане тоже были массовые смерти, конфисковывали продукты питания, стада. Известно, что Нурсултан Назарбаев несколько лет назад сформировал научную группу, в которой, в частности, были зарубежные специалисты. Они провели огромную архивную поисковую работу. Ученые пытаются определить для себя куда делось несколько миллионов казахов, которых и так было немного. Сейчас аналитическая работа ученых при поддержке государства продолжается, это займет длительное время, но выводы сделают ученые, а не политики. Последние на основании научных разработок будут делать уже политические выводы. К сожалению, в Украине научные выводы делают политики, чем вносят хаос в мировоззренческие ориентациях обычных граждан. Украинские ученые уже исследовали искусственность Голодомора, провели значительную работу по выявлению документов и осмыслению механизма создания геноцида. Основным инструментом искусственного голода-геноцида в Украине были хлебозаготовки, что приобрели форму тотальной реквизиции. В Поволжье и других регионах России тоже происходил голод, но количество смертей и механизм создания голодания отличались. Были хлебозаготовки, но не было кремлевских комиссий, которые приезжали и приказывали забирать все. К тому же украинские крестьяне выезжали в Россию, потому что там был хлеб. Если он там был, значит хлебозаготовки не имели таких масштабов, у русских крестьян не отнимали все продовольствие. Автор: gettyimages Мальчики нашли картофель, который спрятала женщина, депортированная органами ГПУ в Сибирь. Тайник карательные отряды, обыскивавшие дом, не заметили Когда начался голод в Украине начали осуждать председателей колхозов, кладовщиков, бухгалтеров, которые пытались выдать авансы голодающим людям из остатков колхозного зерна. Их называли петлюровцами - то есть обозначали четким национальным маркером. По данным, опубликованым представителями российской ФСБ, в СССР только за 1932-й приговорили к смерти 2728 человек. Из них 929 человек в Украине - то есть почти треть расстрелянных со всех советских республик. Даже эти цифры доказывают, что украинцы оказывали упорное сопротивление хлебозаготовкам.

Какие мифы о Голодоморе остаются устойчивыми?

Российские историки отмечают, что голод был везде и не имел каких-то конкретных особенностей. Впрочем забывают, что черные доски, кремлевские чрезвычайные комиссии, блокирование населенных пунктов и республики в целом происходило только в Украине. За пределами Украины больше всего голодали на Кубани, в станицах, где проживали украинские общины. Каждое экономическое решение должно учитывать возможное количество смертей, которых было слишком много для решения проблемы индустриализации Существует и миф, который я называю "так надо было". Якобы благодаря коллективизации и забраному зерну "построили" тяжелую промышленность и это позволило нам противостоять немецкой агрессии во Второй мировой войне. Действительно, купили и перевезли на территорию Украины с США немало. Но во-первых, получалось много брака из-за отсутствия соответствующей квалификации у рабочих. Во-вторых, с наступлением нацистов все перевели на Урал. На протяжении 1941-1945 годов СССР получил много станков и материалов от США, как помощь. А Украина была оккупирована и пострадала больше всех и где же здесь эффективность? Каждое экономическое решение должно учитывать возможное количество смертей, которых было слишком много для решения проблемы индустриализации. В Украине во время Голодомора по разным оценкам погибло от 4 до 10 млн. За время войны мы потеряли 8 млн. Стоило ли оно того? Если бы промышленность развивалась постепенно, без такой смертности, можно было бы оценивать иначе, но это однозначно было бы не сталинское государство. Также много мифологии вокруг статистики. Данные о численности населения за 1932-1933 годы в основном прогнозируемы. Перепись 1937 года известна как "репрессированная", из-за попыток ее фальсифицировать. Сохранилась дело руководителя управления народнохозяйственного учета при СНК Украины Асаткина. Мужчину забрали на допросы, били и спрашивали, "куда он дел людей для товарища Сталина", ведь перепись не показала прогнозируемой численности населения. Все понимали, что люди умерли в 1932-33 годах, но те данные не обнародовали. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты открыли онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора Сейчас статистики осуществляют попытки исследовать количество населения через документы районов и сельсоветов. Собирают первичные статистические материалы, которые дают определенную мультипликацию на другие районы. Возможно, это покажет относительно точный результат. В общем научная дискуссия, даже длительная, всегда приводит к реальному всеми признанному результату. Нужно просто немного подождать и отвергать навязываемые политические выводы. Рядовые граждане плохо относятся к статистике. Страшно, но люди часто говорят "умерло 4 миллиона, ну и что". Но для ученых важно знать реальные потери людей, ведь это дает понимание реального влияния на экономику страны и изменения национального состава. Например, многие внезапно стали "русскими", но не только потому, что русских завозили на голодный Донбасс. Сами украинцы понимали, что их уничтожают - детей записывали, как русских. Проходила смена национального состава. Происходила национальная мимикрия, то есть люди скрывали национальность и боялись даже унизительного слова "хохол". Автор: gettyimages Девочка-сирота, чьи родители умерли от голода. Начало 1934 года. Российская пропаганда также протягивает миф, что украинцы заморили себя сами, ведь членами буксирных бригад по изъятию хлеба были местные. Но не забываем, чьи указания они исполняли. Да, могли отказаться, но тогда их осуждали или выгоняли из партии, что означало стать маргиналом. Когда противостояли хлебозаготовкам к ним приезжал уполномоченный и представитель силовых структур, требовали выполнить план. За невыполнением следовали репрессии. Создания бригад по хлебозаготовкам, направленния уполномоченных по селам требовали московские посланцы как то же председатель СНК СССР Молотов, а немедленного и полного выполнения хлебозаготовок - непосредственно Сталин.

Хлеб отбирали местные. Как они жили дальше меж людьми?

Многие, в буксирных бригадах, забирали действительно все. С одной стороны наказывали за то, что люди не сдавали зерно. Но часто имели и личные мотивы - были обижены на кого-то, ведь уничтожали даже горшки с готовой пищей. Эти активисты были изгоями крестьянской общины, их не любили и не терпели. В прислужничестве власти они видели возможности социального лифта. Вели себя сами как власть и хотели, чтобы все подчинялись. Отсюда массовые изнасилования, избиения крестьян, удержание в холодной, хождение по селу с рогожнимы флагами или табличками "Я не сдал хлеб", "Враг власти" и другие. За этими психологическими и физическими пытками стояли попытки покорить украинское крестьянство. После Голодомора, некоторые активисты действительно поднимались наверх, ведь хлебозаготовки были еще и советским маркером способен ли человек выполнять приказы. Кто оставался в селе становились - бригадирами колхозов, председателями сельсоветов, "колхозной аристократией" - опорой коммунистического режима. Существуют факты, что с приходом нацистов часть из них начали работать на немцев, такие-вот приспособленцы. Но большинство немцы расстреляли - их здали, как палачей прошлого, крестьяне и местные полицаи.

Вы исследовали Голодомор в Винницкой области. Какими были особенности в этом регионе?

Винницкая область была зерносеющей и вместе с такими же приняла основной удар хлебозаготовки. Но была еще и пограничной не только Украины, а всего СССР. Поэтому должна быть образцовой. Здесь создавали коммуны в которые переезжали бывшие красноармейцы и их семьи, все промытые идеологией. Руководство знало, что не станут бунтовать и станут опорой пограничников на случай бунтов и попыток крестьян перейти границу, ведь были вооружены. В коммунах бунтов не было, сюда завозили дополнительный инвентарь, стройматериалы, людей кормили, но несмотря на это им все равно не хватало пайков. По сравнению с 1931-м, в 1934 году население области значительно сократилось. Люди не только умирали, но и бежали в другие области, на большие стройки, где надеялись получать хоть какой-то паек.

Известия о Голоде поступали в Европу и Америку еще в те времена. Писали об этом иностранные журналисты Гарет Джонс, Мендель Ошерович, Малькольм Меггеридж, выступал и Председатель совета Лиги Наций Иоганн Мовинкель. Почему мир остался равнодушным?

Тогда, как и сейчас, играла роль политика. СССР скупал машины, целые заводы, особенно у американцев. Продолжался экономический кризис - Великая депрессия. Иностранцам также было важно сохранять рабочие места и выживать. СССР стал большим и открытым рынком сбыта. Развитые страны понимали, что это большая ресурсная страна. Сталин умело маневрировал между английским и немецким направлением в политике. А те понимали, к кому присоединится СССР, тот получит огромные ресурсы, поэтому не вмешивались. Современный "русский сталинский реванш" подобен "нацистскому реваншу" и является неприемлемым для европейской практики Что касается современности, то немецкие политики например заявили, что Голодомор - это российско-украинский вопрос. На самом деле для Германии российский рынок слишком важен, обеспечивает ее компаниям сверхприбыли, хоть они и считают Путина диктатором. Но вспомнить тот же Ирак, с которым торговали все, потому что нужна была нефть. Россия воспринимает каждое признание Голодомора как открытую поддержку Украины. Здесь четко действует принцип "Кто не с нами, тот против нас". Поэтому некоторые страны, особенно слабые или экономически зависимые, пытаются избежать одновременно и конфликта с Россией и Украиной, как все успокоится признают что надо, но не сейчас. Думаю проблема признания улучшится, когда Украина станет политически и экономически сильным государством, когда европейские политики поймут, что современный "русский сталинский реванш" подобен "нацистскому реваншу" и является неприемлемым для европейской практики. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Норвегия борется за признание Голодомора геноцидом украинцев

Как Голодомор изменил украинцев?

Когда собираю свидетельства часто спрашивают "зачем это тебе?". Мы думали, что люди не хотят говорить, потому что об этом тяжело вспоминать. На самом деле боятся государства, думают как расскажут оно осудит тех, кому передали информацию. Дело в том, что традиционно полезная информация всегда передается из поколения в поколение, так младшие избегают ошибок прошлого в дальнейшем. При советской власти дедушки и бабушки не рассказывали своим детям и внукам, что пережили во время голода - боялись, что информация навредит им. Автор: gettyimages Акция "Зажги свечу" состоится 28 ноября, после 16:00 Господствовал государственный террор. С тех пор люди боялись протестовать, отстаивать свои права. Однако, когда тоталитарное государство ослабло, террор стал неустойчивым, страх начал пропадать и появилось маленькое окно возможностей, благодаря которому украинцы создали свое собственное государство. Сейчас есть очередное окно и шанс создать не просто формально государство, а реальное, гражданское общество, благодаря которому украинцы смогут корректировать ту или иную вредную политику государственных структур.

Сейчас в Украине существуют значительные проблемы с мемориализацией трагедий, в частности с Бабьим Яром. Существует ли угроза вмешательства российских сил?

Они будут вмешиваться во все мемориальные проекты. С начала пандемии у многих забирали средства. Мотивация была классической "Люди умирают, а вы хотите что-то строить, надо думать о живых". Конечно, но при этом большинство ковидного фонда ушло на дороги. Считаю, что это и есть влияние пророссийских сил. Они вмешиваться во все мемориальные проекты. Кроме того, в обществе существует непонимание важности таких проектов. Многое зависит от зрелости гражданского общества и инициатив на местах, что позволит уменьшить то российское влияние, но повально этого не видим. Хорошей является акция "Зерно надежды", где можно пожертвовать средства на строительство Национального музея Голодомора-геноцида. Можно продлить память о ком-то, кто умер от голода. Это и есть то зерно надежды и памяти.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.