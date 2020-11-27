Норвегия борется за признание Голодомора геноцидом украинцев

В Норвегии инициируют петицию о признании Голодомора геноцидом украинского. украинского. укр. Фото: pr0ma.clubВ Норвегии инициируют петицию о признании Голодомора геноцидом украинцев. Фото: pr0ma.club

В Королевстве Норвегия создали петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Посольства Украины в Норгевии.

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Основатель общественной организации "Поддержка народа Украины" Пер-Кори Холдал и украинская исследовательница Оксана Гук выступили с инициативой создать такую ​​петицию.

Другая петиция предлагает построить в Осло мемориал погибшим на территории Норвегии в годы Второй мировой войны украинцам.

Петиция на сайте президента Украины "О коллаборационизме" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов