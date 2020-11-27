Норвегия борется за признание Голодомора геноцидом украинцев

В Королевстве Норвегия создали петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Посольства Украины в Норгевии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина поднялась в рейтинге процветания
Основатель общественной организации "Поддержка народа Украины" Пер-Кори Холдал и украинская исследовательница Оксана Гук выступили с инициативой создать такую петицию.
Другая петиция предлагает построить в Осло мемориал погибшим на территории Норвегии в годы Второй мировой войны украинцам.
Петиция на сайте президента Украины "О коллаборационизме" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
×
Комментарии