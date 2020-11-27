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суббота, 28 ноября 2020 07:41

87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

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87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Ежегодно в четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв Голодомора Фото: УИНП

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября.

В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.

С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.

7 августа 1932 года по инициативе Сталина приняли постановление о "хищение колхозного имущества". В народе оно получило название "Закон о пяти колосках". Людей могли расстрелять или лишить свободы на срок от 10 лет за сокрытие пищи, которую они сами вырастили.

В конце октября 1932 года в Украину прибыла чрезвычайная хлебозаготовительная комиссия во главе с председателем СНК СССР Вячеславом Молотовым. Она начала изымать продовольствие и скот в хозяйствах, которые не справились с нереальными планами хлебосдачи. Для наказания на "черную доску" заносили районы, сельсоветы, села и и колхозы. Это означало, что территорию полностью изолировали, изымали все продовольствие, запрещали ввозить любые товары.

Конфискованное зерно продавали за границу. Средства направляли на промышленное строительство.

22 января 1933 директива за подписью Сталина запретила выезд крестьянам с территории УССР и Кубани в другие местности Союза. Дороги блокировали подразделения спецслужб. Позже заблокировали дороги в города, чтобы не пустить голодных крестьян.

Зимой и весной 1933 года в Украине стремительно выросла смертность от голода. Весной 1933 года у крестьян полностью исчерпались запасы. Голодные люди были вынуждены есть лебеду, кору деревьев, кошек и собак.

Факты массовой смертности от голода в Москве отрицали. Отказалось от помощи из других стран.


В 2020 году честь Дня памяти жертв голодоморов будет проходить в условиях карантина. Украинский институт национальной памяти призывает 28 ноября в 16.00 приобщиться в домашних условиях к Общенациональной минуте молчания. После этого традиционно зажигают свечу в окне.

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Траурные мероприятия пройдут в 12.00 в Киеве. Следуя противоэпидемиологическим правилам можно прийти к Мемориалу жертв Голодомора на улице Лаврской, 3 и зажечь лампадки.

УИНП также проводит информационную кампанию "Сохрани память. Сохрани правду". В ее рамках призывают передавать в музеи семейные артефакты. Это может быть запись воспоминаний очевидцев геноцида, семейные реликвии, принадлежавшие родственниками во время Голодомора.

Накануне Дня памяти жертв Голодомора украинская молодежь создала онлайн-ресторан "Неподсчитанные с 1932". Является продолжением одноименного проекта.

На соответствующем веб-сайте разместили блюда, которыми питались украинцы в голодные годы: затеруха из коры деревьев, хлеб из лебеды, хлебцы из соломы, суп из кукурузного початка и тому подобное. Часть рецептов подростки воссоздали по воспоминаниям своих дедушек и бабушек, которым удалось выжить

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Дата
28
ноября

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87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

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