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Гетман начал войну против России

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Гетман начал войну против России
Филипп Орлик призвал татар воевать против Москвы. Фото: Pinterest

3 февраля 1711-го гетман Филипп Орлик заключил договор с Крымским ханом о совместной борьбе против Московского царства.

Орлик начал совместный поход запорожцев, буджакских татар, шведов и поляков против Москвы. Гетман 12 февраля отправился из Бендер в Молдове, перешел границу вблизи Рашкова. Он рассылал письма и призывал к восстанию народа против власти московского царя. Населения поддержало Орлика и друг за другом города Правобережья переходили под власть гетмана.

Против полков Филиппа Орлика выступило войско под командованием генерального есаула Григория Бутовича. Его разбили в бою под Лисянкой.

В марте 1711-го объединенные войска под командованием Орлика подошли к Белой Церкви. Там находился московский гарнизон. Началась осада. Украинцам не удалось взять город, потому что гарнизон имел много боеприпасов и сильную артиллерию.

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Татарские войска предали гетмана из-за нехватки провианта. Они побежали на юг и стали брать в плен украинцев. Правобережные казаки Орлика бросились спасать семьи. С 16 тыс. украинские войска у Филиппа Орлика осталось 3 тыс. С ними гетман вынужден был отойти к Бендерам.

Из-за военной неудачи и действий татарских союзников гетман потерял поддержку украинского населения.

Русская православная церковь 23 ноября 1708-го предала анафеме - церковному проклятию гетмана Ивана Мазепу (1639-1709), украинского политического и военного деятеля, дипломата, гетмана Войска Запорожского. Митрополит Стефан Яворский произнес в московском Успенском соборе "Слово перед проклятием Мазепы".

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Дата
03
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