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суббота, 23 ноября 2019 21:08

Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
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В Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора
Фото: Анна Чапала
В Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора
В Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора
В Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора
В Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора

23 ноября в Полтаве почтили 86-ю годовщину Голодомора. На Театральной площади студенты полтавского отделения Украинской академии лидерства провели акцию "Непораховани".

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Люди пробовали суп из шишек и коры и ту пищу, которую крестьяне готовили во время Голода.

"Наша семья ежегодно чтит память погибших жертв Голодомора. Но сегодня мы пришли на площадь, чтобы здесь зажечь свечу. Коммунистических репрессий никогда не надо забывать и то, что целенаправленно уничтожались миллионы украинский ", - рассказывает 47 летняя Людмила Александровна. - Дни памяти нужно устраивать не один раз в год, приспускать флаги и зажигать свечи. В нашем селе на кладбище есть памятник жертвам Голодомора. Многие люди, которые застали тот период, рассказывали за одну женщину из села Марковка Кобеляцкого района, которая ела мертвых своих детей".

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Участник шествия 65-летний Александр рассказал, что его матери Анне было три года, когда произошел Голодомор:

"У нее умерло тогда два старших брата, одному было четыре года, второму семь. Они могли бы быть полезными нашей Родине. Нам надо все сделать, чтобы такого больше не повторилось. Мы не допускать тех ошибок, которые сделали наши прадеды, когда покорились России ".

После участники акции двинулись крестным скорбным шествием с зажженными лампадками от Театральной площади по улице Соборности в Свято-Успенского кафедрального собора. Архиепископ Полтавский и Кременчугский ПЦУ Федор и священнослужители разных конфессий помолились за погибших украинский во время Голодомора.

В семье Екатерины Кирпатой из села Ксаверово - теперь Городищенский район Черкасской области, во время Голодомора умерли 5 детей. Воспоминаниями о трагедии поделилась с Gazeta.ua.

Автор: Анна Чапала
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23
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