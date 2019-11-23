"По селу не видно было ни одной кошки или щенка" - свидетель Голодомора

Екатерина Кирпата родилась 20 декабря 1926-го в семье Скориков в селе Ксаверово - теперь Городищенский район Черкасской области. Живет в родном селе Фото: Ольга Осипенко

В семье Екатерины Кирпатой из села Ксаверово - теперь Городищенский район Черкасской области, во время Голодомора умерли 5 детей. Воспоминаниями о трагедии поделилась с Gazeta.ua.

"От голода 1933 года умерли все мои братья. Костику было десять лет, Федю - 8, Грицьку - 5, Ивану - 2. Не стало и 1-летней сестренки Люды. В селе очень умирали. Целыми семьями, особенно дети. В школе становилось меньше и меньше учеников. Когда пришла весна, начали есть зелень, а потом умирали от переедания и болезней желудка. Хоронили трупы в заваленных погребах, сараях и кормовых ямах. Хоронили и полуживых. Бросали к покойникам всех, кто не мог передвигаться. Их засыпали землей", - рассказывает Екатерина Кирпатая.

Чтобы выжить, ели свеклу, гнилую картошку, сорняки, цвет акации, листья вишни, крапиву, герань, щавель береговой и кору с деревьев. Люди ловили ворон, лягушек и вырывали птичьи гнезда. По селу не видно было ни одной кошки или щенка.

"За одежду меняли по городам или у "верхушки деревни" горсть зерна или отрубей. К ним добавляли какой-то травы и сушили лепешки, - продолжает. - Одна девушка Лена вместе с младшей сестрой Мотей собрали в поле колосков. За это их судили, дали пять лет и отправили в Магадан. Сдала их слепая Сюта, которая услышала от кого-то.

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Помню, был в селе мальчик Сеня. Родители его умерли. Он ходил очень опухший. Однажды пришли к нам играть дети. И все пьют и пьют воду. "Что же вы, детки, такое вкусное ели, так водичку пьете?" - спрашивает соседка. "А печень с Семена съели", - отвечают.

Я помню активистов. Это были свои, сельские - коммунисты, комсомольцы. Мужчины и женщины. Они ходили с длинными железными клюшками. Тыкали ими землю, солому, сено, искали зерно. Забирали все, что находили. Под метелку. Кто спорил, не отдавал - того били, записывали во враги народа, судили и сажали в тюрьму. А семью выгоняли вон из деревни. От них спрятать невозможно было ничего, все обшарят, и найдут.

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Слышала от родителей о дяде Грише и тете Ульяне, к которым пришли с обыском как раз во время обеда. Все выгребли из погреба, а тогда со стола вареный картофель стали забирать. Малая дочь схватила пару картофелин и под печь скрылась. Ее оттуда вытащили и еду отобрали. Оставили людей зимой без ничего.

Пытались бежать из села в город. Но там их никто не ждал. Умирали в городе под заборами. На железнодорожной станции Цветково поставили охранников, которые всех заворачивали в деревню. На дорогах так же", - поделилась женщина.

23 ноября в Украине чтят память 7 млн ​​жертв Голодомора 1932-1933 годов. В храмах проводят поминальные панихиды. Люди посещают памятные места и участвуют в акции "Зажги свечу". Голодомор был устроен советской властью. С его помощью Иосиф Сталин хотел подавить свободолюбие украинцев, которые начали активное сопротивление созданию колхозов и "розкулачиванию".