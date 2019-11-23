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суббота, 23 ноября 2019 07:25

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
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23 ноября в Украине чтят память 7 млн ​​жертв Голодомора 1932-1933 годов. В храмах проводят поминальные панихиды. Люди посещают памятные места и участвуют в акции "Зажги свечу".

Голодомор был устроен советской властью. С его помощью Иосиф Сталин хотел подавить свободолюбие украинцев, которые начали активное сопротивление созданию колхозов и "розкулачиванию". На протяжении 1930 года состоялось 1716 крестьянских выступлений.

"Если не возьмемся сейчас за исправление положения в Украине, то мы ее можем потерять", - писал Сталин 11 августа 1932-го.

Автор: uinp.gov.ua
  Красный обоз с хлебом колхоза «Волна пролетарской революции» села Алексеевка Харьковской области, 1932 год
Красный обоз с хлебом колхоза «Волна пролетарской революции» села Алексеевка Харьковской области, 1932 год

Тогда начали усиленный вывоз зерна из колхозов. Его продавали за границу, а средства использовали для строительства заводов в других республиках. В конце 1932-го начали отбирать у крестьян все продукты питания. Люди умирали от голода. Трупы свозили в братские могилы. В них часто сбрасывали и живых людей. Погибших никто не считал и места захоронений не обозначал.

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В Киеве траурные мероприятия пройдут на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Начало в 15.00

В 16.00 почтят память жертв Голодомора минутой молчания, на всех зданиях государственных учреждений приспускают флаги. Люди зажгут свечи и поставят на подоконниках.

Коммунистический режим делал все, чтобы голоса правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов смолкли. Впрочем голоса тех, кто доносил правду, не утихли. Сначала они зазвучали в западном мире, благодаря сподвижнические труда украинской диаспоры, немногих западных историков и журналистов, а после обретения независимости, и в Украине.

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Украинский институт национальной памяти разработал проект "Память, что спасает: голоса правды" - это попытка услышать отдельные голоса из миллионов, раскрывающие различные аспекты Голодомора. Это голоса людей правды и тех кто выстоял, кого не сломал Голодомор. Они напоминают нам, что народ который выстоял в Голодоморе уже ничто и никто сломать не сможет.

Проект «Память, что спасает: голоса правды» - это возможность услышать свидетелей Голодомора
Фото: uinp.gov.ua
Проект «Память, что спасает: голоса правды» - это возможность услышать свидетелей Голодомора
Проект «Память, что спасает: голоса правды» - это возможность услышать свидетелей Голодомора
Проект «Память, что спасает: голоса правды» - это возможность услышать свидетелей Голодомора
Проект «Память, что спасает: голоса правды» - это возможность услышать свидетелей Голодомора

"Голодомор объединяет нацию. Это фактор, из-за которого в 1991-м мы проголосовали за независимость, — говорит писательница Оксана Забужко, 59 лет. — Тема искусственного голода тогда вышла из семейных воспоминаний на люди, ее начали исследовать. Но потом появились другие проблемы, она замялась. Нам надо было объявить себя нацией, пострадавшей от геноцида. Украинский политикум это упустил. Лишь президент Виктор Ющенко вынес тему на государственный уровень после 2004 года.

Голодомор приравнивают к истреблению евреев и резне армян. Особенность нашего геноцида — молчание трех поколений. Говорить о трагедии было опасно. И мы до сих пор не знаем, как это повлияло на нашу ментальность и психологию. Не осознаем эти травмы, но они проявляются в поломанных семьях и страхах".

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Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

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