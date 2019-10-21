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понедельник, 21 октября 2019 11:36

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

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Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных
Более древней чем Остромирово Евангелие книгой древней Руси считают Новгородский кодекс, который сохранился на 3-х деревянных досках Фото: bigenc

Диакон Григорий начал работу над Остромировым Евангелием 21 октября 1056-го. Книга считается одним из древнейших памятников старославянского и украинского письма.

Ее готовили в Киеве для новгородского посадника Остромира и местного Софийского собора. Творцы использовали ныне утраченный оригинал на староболгарском языке.

Памятник сохраняет евангельские чтения для воскресенья и праздников. Состоит из 294 листов качественного пергамента. Текст выполнен уставным письмом. Для написания некоторых слов использовали топленое золото и киноварь. Книга имеет богатое художественное оформление, изображения евангелистов Луки, Иоанна и Марка.

Несмотря на некоторые грамматические и лексические ошибки, евангелие считается образцом старославянского языка. Также в нем присутствуют известные украинские багно, глечик, гребля, жито, криниця, лазня, полонина и др.

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В заключительном тексте Григорий писал:

Азъ Григории ди

якон написахъ еуглие е да иже го

разнее сего напише то не мози

зазьрети и мьне грешьникоу

почахъ же писати мсца октяб

21 на памят илариона а око

ньчах мсца маия въ 12 на пат

епифана

Диакон указал, что завершил работу над трудом 12 мая 1057-го. Материалы Остромирового Евангелия использовали многие столетия подряд, при создании грамматик и словарей старославянского языка.

Книгу прислали в Санкт-Петербург по приказу императора Петра I в начале XVIII в. Нынче хранится в Российской национальной библиотеке им. Михаила Салтыкова-Щедрина.

В интернет выложили 800 средневековых манускриптов. Иллюстрированные книги доступны для загрузки. Благодаря совместному проекту Британской библиотеки и Национальной библиотеки Франции выложили рукописи возрастом до 1200 года. Среди книг Библии, сборники молитв, религиозных песен и другие богослужебные литература.

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Дата
21
октября

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

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