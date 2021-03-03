Расстреляли украинского полковника

Григория Коссака расстреляли во времена Большого террора Фото: uinp.gov.ua

3 марта 1939 года чекисты расстреляли в Москве полковника Украинской Галицкой армии 57-летнего Григория Коссака.

Мужчина родился в 1882 году в Дрогобыче. После завершения обучения принимал активное участие в развитии украинских спортивно-патриотических обществ "Сокол" и "Сечь", а также украинской "Просвиты".

В начале Первой мировой войны его мобилизовали в австрийскую армию, но отозвали для формирования легиона Украинских сечевых стрельцов. Стал атаманом 2-го куреня и брал активное участвие в боевых действиях.

В конце 1918 года Коссак возглавил 3-й корпус Украинской галицкой армии и командовал ее логистическими службами. Принимал участие в войне с Польшей за Галицию. После поражения освободительной борьбы проживал в лагере для интернированных чехословацкого города Либерец, а затем в Закарпатье под властью Чехословакии.

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В 1924 году Коссак переехал в советскую Украину. Преподавал украиноведение и украинский язык в Школе красных старшин Харькова и работал в структурах "красного казачества". Через 7 лет его арестовали по сфабрикованному делу, обвинив в принадлежности к несуществующей организации "Украинский Национальный Центр". На самом же деле узнали о прошлом активном участии в украинском национальном движении. Коссака приговорили к 6 годам лагерей. Наказание отбывал на Соловках и на Урале.

Отбыв наказание, устроился преподавателем немецкого языка в Москве. Во времена Большого террора был арестован вторично "за шпионаж в пользу Германии и контрреволюционную деятельность в рядах Украинской военной организации".

2 марта 1939-го специальная комиссия НКВД и прокуратура СССР приговорили его к расстрелу. Приговор исполнили через сутки.

Легион Украинских Сечевых Стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне. На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулось 28 тыс. добровольцев. Общее собрание должно было происходить в городе Стрый - теперь Львовской области. Туда смогли добраться лишь 10 тыс. добровольцев из-за того, что значительное количество украинских городов захватили войска Российской империи. Именно тогда разгорелась масштабная Галицкая битва. В Стрые перед украинскими добровольцами свою речь зачитал сотник Дмитрий Витовский.