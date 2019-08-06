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вторник, 06 августа 2019 10:43

Создали военную формацию добровольцев

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Создали военную формацию добровольцев
Боевая управа легиона УСС на совещании 31 марта 1915-го В Центре организатор общества "Січ" Кирилл Трильовский Фото: twitter.com/falledlenin

Легион Украинских Сечевых Стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне.

На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулось 28 тыс. добровольцев. Общее собрание должно было происходить в городе Стрый - теперь Львовской области. Туда смогли добраться лишь 10 тыс. добровольцев из-за того, что значительное количество украинских городов захватили войска Российской империи. Именно тогда разгорелась масштабная Галицкая битва.

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В Стрые перед украинскими добровольцами свою речь зачитал сотник Дмитрий Витовский.

"Надо нам любой ценой удержаться для украинского дела. Мы должны побороть все препятствия на нашем пути, которые нас ждут в будущем. Мы не смеем отчаиваться, а должны выполнить свой национальный долг в этой войне, которую нам поручил наш народ".

Со всех добровольцев, которые продолжали сходиться в Стрый, австрийская комендатура сформировала 2,5 тыс. бойцов. Поляки и австрийцы опасались создания мощной украинской армии. Их поделили на 10 сотен по 250 стрельцов.

Император Франц-Иосиф требовал принесения присяги Австро-Венгрии, но бойцы изменили ее текст, принеся присягу украинскому народу. Руководителем боевой управы выбрали социал-демократа Владимира Старосольского. За хоругвь бойцы выбрали флаг с изображением Богдана Хмельницкого.

Первый боевой опыт военная организация получила на карпатских перевалах, где противодействовала российским войскам и донским казакам.

29 апреля 1915-го на горе Маковке состоялся самый ярый бой российских войск с подразделениями австро-венгерской 55-й пехотной дивизии фон Фляйшнера.

Вечером 3 мая 1915-го 2 куреня легиона УСС вывели в резерв 130-й австро-венгерской бригады.

В течение 4-х дней украинские сечевые стрельцы выстояли под натиском русских войск и сумели удержать позиции. Стратегические планы русского командования полностью сорвались. Из-за больших потерь русские войска не смогли продолжить наступление. Через неделю вынуждены были поспешно отступать перед австрийскими подразделениями, которые подошли.

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Дата
06
августа

Создали военную формацию добровольцев

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