Дорожники наделали ошибок на знаках

На трассе Киев-Чоп возле города Сколе, Львовской области установили туристический стенд с информацией о видном деятеле ОУН Иване Бутковском. Англоязычный текст перевода похож на бессмысленный набор слов, который все же формирует определенные "понятия".

Уездного проводника перевели как "air condition" ( "кондиционер или кондиционирование воздуха"). Сам Иван получил женскую форму имени - Ивана. Иностранцы прочитают примерно следующее: "Большой семейный город Иваны Бутковского владельца кондиционера ОУН Сколевщины города Сколе". При этом даже Google Translate предлагает лучший перевод, сообщает Zaxid.net.

Соцсети высмеяли такую ​​переводческую сноровку.

В Департаменте по вопросам культуры Львовской ОГА рассказали, что этот указатель установила фирма ООО "Дорожные знаки" в рамках областного проекта "Наша история". Почему переводом занимались дорожники, не объяснили. Подрядчик получил 600 тыс. грн.

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Автор: facebook.com/centerforpublicmonitoring "Семейный город Иваны Бутковского владельца кондиционера ОУН Сколевщины города Сколе"

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Еще в июле эксперты Центра общественного мониторинга и исследований жаловались в Госаудитслужбу, о нарушениях проведения тендера. В тендерной документации были грубые нарушения требований Закона.