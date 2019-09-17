Дорожники наделали ошибок на знаках

На трассе Киев-Чоп возле города Сколе, Львовской области установили туристический стенд с информацией о видном деятеле ОУН Иване Бутковском. Англоязычный текст перевода похож на бессмысленный набор слов, который все же формирует определенные "понятия".
Уездного проводника перевели как "air condition" ( "кондиционер или кондиционирование воздуха"). Сам Иван получил женскую форму имени - Ивана. Иностранцы прочитают примерно следующее: "Большой семейный город Иваны Бутковского владельца кондиционера ОУН Сколевщины города Сколе". При этом даже Google Translate предлагает лучший перевод, сообщает Zaxid.net.
Соцсети высмеяли такую переводческую сноровку.
В Департаменте по вопросам культуры Львовской ОГА рассказали, что этот указатель установила фирма ООО "Дорожные знаки" в рамках областного проекта "Наша история". Почему переводом занимались дорожники, не объяснили. Подрядчик получил 600 тыс. грн.
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Еще в июле эксперты Центра общественного мониторинга и исследований жаловались в Госаудитслужбу, о нарушениях проведения тендера. В тендерной документации были грубые нарушения требований Закона.
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